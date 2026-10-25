«الظفرة للتمور» يختتم دورته الخامسة اليوم

تختتم اليوم فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للتمور التي تنظمها في مدينة زايد هيئة أبوظبي للتراث، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والخاصة، لتسليط الضوء على موروث النخيل في دولة الإمارات، ودعم المنتج المحلي، لاسيما في قطاع النخيل وإنتاج التمور.

واستقبل المهرجان مشاركات مسابقة الفرض آخر أشواط مزاينة التمور، كما شهد أول من أمس ختام زيارات طلاب وطالبات مدارس منطقة الظفرة للمهرجان، التي استمرت طوال أسبوع. فيما شهد مزاد التمور بيع 5085 كيلوغراماً بقيمة إجمالية بلغت 262 ألفاً و60 درهماً لعدد 1541 صندوقاً، فيما بلغت أعلى قيمة بيع 700 درهم لصندوق من صنف «أم الدهن».