سرق لصوص جرس كنيسة يبلغ عمره 120 عاما ويزيد وزنه على 130 كيلوغراما، من برج كنيسة في مقاطعة مانيتوبا الكندية، حسبما أعلنت الشرطة، أول من أمس.

وقال المحققون: "لا يُعرف حتى الآن كيف أو متى أُزيل الجرس من البرج".

وأظهرت صور أضرارا لحقت ببرج الأجراس المغطى بالخشب في كنيسة كاثوليكية أوكرانية تقع في منطقة ريفية شمال مدينة وينيبيغ.

وقالت ضابطة شرطة لهيئة الإذاعة الكندية إن الجرس مصنوع من النحاس الأصفر، ومزيّن بنقوش فنية. وأضافت أن اللصوص ربما لم ينجذبوا إلى تصميماته الزخرفية، بل إلى المعدن المصنوع منه.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن الشرطة تعتقد أن شخصا ما قد يحاول بيع الجرس باعتباره خردة معدنية.

وقالت الضابطة لهيئة الإذاعة الكندية: "تواصلنا بالفعل مع جميع شركات تجارة الخردة المعدنية وإعادة التدوير في المنطقة، بما في ذلك الشركات الموجودة في وينيبيغ، وأبلغناها بضرورة الانتباه إلى هذا الجرس تحديدا".

وبحسب جمعية مانيتوبا التاريخية، جرى استيراد الجرس من سويسرا إلى كندا عام 1906.