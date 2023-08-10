«أبيض السلة» يواجه تحدي المنتخب المصري اليوم

يخوض المنتخب الأول لكرة السلة الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، اختباراً صعباً، حين يلاقي المنتخب المصري، في مباراة ودية على صالة نادي النصر بدبي، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. وتأتي التجربة الودية في إطار التعاون بين اتحاد اللعبة في البلدين، وضمن تجهيز المنتخب المصري في معسكره الخارجي بدبي، الممتد لأربعة أيام، قبل التوجه إلى أبوظبي للمشاركة في الأسبوع الدولي لكرة السلة الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من 13 وحتى 18 الجاري، بجانب منتخبات أمريكا واليونان وألمانيا والمكسيك ولبنان، في محطة ختامية لهذه المنتخبات قبل استحقاقها المهم في نهائيات كأس العالم بالفلبين والذي ينطلق نهاية الشهر الجاري.

وعلى الطرف الآخر، يخوض المنتخب المباراة بعد أيام من مشاركته في بطولة إندونيسيا الدولية، التي حقق فيها «الأبيض» انتصارين من أصل المباريات الثلاث التي خاضها في البطولة التي جرت تحت مظلة الاتحاد الدولي، وتعد أولى الاستحقاقات الخارجية المهمة للمنتخب، الهادفة إلى تجهيز «الأبيض» قبل الاستحقاق المهم نوفمبر المقبل في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية، الساعي خلالها المنتخب لمواصلة مشواره نحو العودة إلى قائمة المنتخبات القارية ذات التصنيف (A)، الذي يسمح له بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية د.منير بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «حرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة قصيرة بعد العودة من إندونيسيا في السادس من هذا الشهر، قبل الانتظام مجدداً في التدريبات على صالة أكاديمية تشامبس بدبي استعداداً للتجربة الودية أمام المنتخب المصري».

وأضاف: «تمت دعوة 16 لاعباً، هم راشد أيمن، والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، ومحمد أسد، ومحمد محمود، وفيصل محمد، وعمر خالد، وراشد ناصر، ومامادو إنجاي، وجاسم محمد، وقيس عمر، ومحمود وسيم، وهزاع عمر، الذين شاركوا في إندونيسيا، بجانب انضمام راشد سالم وعبدالعزيز خليفة إلى القائمة. ويسعى لاعبو المنتخب لاكتساب الخبرات القوية».

وأوضح: «قدم المنتخب مستوى مميزاً في إندونيسيا، حيث تفوق على منتخب سورية، وبطل الدوري الإندونيسي، وخسر بصعوبة أمام منتخب إندونيسيا الأول، في مباريات ستحقق الفائدة للمنتخب، ونتطلع أمام المنتخب المصري لمواصلة السير على خطط الإعداد ذاتها على صعيد اكتساب خبرات المباريات القوية، كونها تأتي مباشرة قبل سفر المنتخب يوم غدٍ إلى الصين للمشاركة في بطولة (وليام جونز) المقامة من 11 وحتى 21 الجاري، ثم المشاركة في بطولة أبوظبي الدولية سبتمبر المقبل، قبل العودة للصين للمشاركة في الألعاب الآسيوية نهاية الشهر ذاته، وآخرها البطولة العربية في تونس مطلع نوفمبر، بما يمهد الطريق للمنتخب للحصول على الخبرات المطلوبة قبل استحقاقه المهم في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية التي سيواجه خلالها منتخبات قوية، والعديد منها يسجل تواجده شبه الدائم في نهائيات آسيا وبطولات كأس العالم». واختتم: «وضع اتحاد اللعبة استثمار فترة الصيف الحالي بالصورة المثلى، في حصول لاعبي المنتخب على معدل 15 إلى 20 مباراة قوية تسهم في اكتساب لاعبينا الجهوزية والخبرات المطلوبة التي تؤهله لخوض الاستحقاق المهم والصعب في المرحلة الختامية من التصفيات الآسيوية».

• «الأبيض» يسافر غداً إلى الصين للمشاركة في البطولة الدولية «وليام جونز» بين 11 و21 الجاري.