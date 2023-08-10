«يونايتد سبورت» يجدد اتفاقية الرعاية الطبية مع مركزي ميونيخ واكسلانسي غياثي

أعلن نادي يونايتد سبورت تجديد اتفاقية الرعاية الطبية مع مركزي ميونيخ واكسلانسي غياثي الطبيين للموسم الجديد 2023-2024، وذلك للعام الرابع على التوالي. ويقع مقر النادي في مدينة العين، وهو أحد أندية دوري الدرجة الثانية.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده النادي بمقره في العين، بحضور الدكتور مبارك الكتبي، رئيس مجلس إدارة النادي، ورئيسه التنفيذي ناجي الكتبي، وعصام عقاب ممثلاً لمركز ميونيخ الطبي – العين، ومحمود مشلح المدير التنفيذي لمركز اكسلانسي غياثي.

وثمّن الكتبي جهود مركزي ميونيخ واكسلانسي غياثي الطبيين في توفير الرعاية الطبية الممتازة للاعبي النادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منذ انطلاق نادي يونايتد سبورت ولعبه ببطولة دوري الدرجة الثانية، موضحاً أن يونايتد سبورت هو مشروع رياضي اجتماعي شامل، يُعنى بخدمة كرة القدم الإماراتية، واستكشاف المواهب الصغيرة وتشجيعها وصقلها وتطويرها خدمةً للمجتمع وكرة الإمارات.