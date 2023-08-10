«باب الوحدة» مفتوح أمام تيغالي.. وغموض في ملف خريبين

علمت «الإمارات اليوم» أن باب نادي الوحدة لايزال مفتوحاً أمام المهاجم الدولي سيباستيان تيغالي للعودة إلى صفوف الفريق بعقد جديد، وذلك بعد أن كان مشوار اللاعب انتهى بنهاية الموسم الماضي، وظل منذ وقتها من دون نادٍ، فيما كان اللاعب قد رفض العرض المالي الذي قدمته شركة نادي الوحدة لكرة القدم لتجديد عقده، بينما لايزال الغموض يحيط بملف السوري عمر خريبين، بعد تحويله للفريق الرديف.

وذكر مصدر من الوحدة أن الإدارة لاتزال تأمل في بقاء اللاعب مع الفريق، مشيراً إلى أن العرض المالي الذي تم تقديمه للاعب من أجل تجديد عقده لن يجد مثيله في بقية أندية الدوري الأخرى.

وأمضى تيغالي في المجمل 10 سنوات في الإمارات، بينها ثمانية مواسم مع الوحدة، وموسمان مع النصر، وعلى مدار هذه السنوات سجل 179 هدفاً في بطولة الدوري، من بينها ستة في الموسم الماضي، أصبح بموجبها ثاني الهدافين التاريخيين للمسابقة، خلف علي مبخوت بـ208 أهداف.

ويحظى المهاجم الدولي بتقدير كبير في نادي الوحدة، إذ يعد بين أبرز الأجانب الذين لعبوا للوحدة، ويأمل النادي التوصل إلى اتفاق مع اللاعب من أجل أن يكون احتياطياً للمهاجم الأساسي، البرازيلي جواو بيدرو، خصوصاً أن الفريق ينافس على ثلاث جبهات محلية، ويرغب بشدة في العودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل. وخلال مشواره مع الوحدة، فاز تيغالي بلقب كأس رئيس الدولة، وكأس الرابطة، بجانب لقب كأس السوبر مرتين. وعلى الصعيد الشخصي، حصد لقب هدافي الدوري في مناسبتين.

• تيغالي لايزال من دون نادٍ منذ انتهاء عقده مع الوحدة بنهاية الموسم الماضي.