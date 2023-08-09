إنييستا: لدي ذكريات سعيدة في الإمارات.. ولم أستغرق وقتا طويلا في قرار اللعب لـ"الصقور"

قال النجم العالمي، صانع ألعاب برشلونة السابق، الإسباني أندرياس إنييستا، إن الهدف من تعاقده مع نادي الإمارات واللعب في دوري ادنوك للمحترفين يعود لرغبته بخوض تجربة جديدة في الإمارات، بعد «الذكريات السعيدة التي لديه عن الدولة، حين خاض مونديال الشباب مع إسبانيا في 2003، وكذلك في كأس العالم للأندية بأبوظبي 2009، حين شارك مع برشلونة وتوج بلقبه وقتها».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه اليوم نادي الإمارات في فندق ومنتجع إنتركونتيننتال برأس الخيمة، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي يوسف البطران، وذلك لتقديم إنييستا، في صفقة تعد الأبرز بالنسبة لأندية المحترفين حتى الآن. وأكد إنييستا أنه سيضع كل خبرته الطويلة في خدمة المشروع المستقبلي لنادي الإمارات، ولدعم الفريق الأول في الموسم المقبل.

وقال إنييستا إن التعاقد مع «الصقور» صفحة جديدة في مسيرته الرياضية بعد ان مثل برشلونة ونادي فيسيل كوبي الياباني ويتطلع الى ان يحقق اهدافا عديدة مع نادي الإمارات، مؤكدا أنه يعلم مدى عشق أبناء الامارات لكرة القدم ويشعر بالسعادة لذلك، مبينا انه لم يستغرق وقتا طويلا لاتخاذه القرار المهم في مشواره الرياضي. وقال إنه اختار بنفسه اللعب مع نادي الإمارات بعد اتصال ورده من رئيس مجلس الإدارة يوسف البطران.

بدوره قال البطران إن «الصقور» ناد كبير ويستحق ان يضم لاعبا بمكانة إنييستا، مؤكدا ان الجميع يشعر بالسعادة بقدوم إنييستا إلى دورينا. وتابع: لدينا خطة فنية وخطة استراتيجية سنعمل عليها من ضمنها الاستثمار، وندعو جميع الشركات العالمية للاستثمار في نادي الإمارات، خصوصا وان امارة راس الخيمة سياحية وستكون الرياضة في ازدهار اكبر فيها، بالتعاون مع إنييستا.

واوضح البطران أن عقد إنييستا مع النادي ممتدة لسنة واحدة قابلة للتجديد، لكنه على ثقة بانه سيبقى معهم لسنوات طويلة، كما سيحمل إنييستا الرقم 8 الذي اشتهر به في مسيرته الكروية المميزة.