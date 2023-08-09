الشرطة يقف بين النصر والنهائي.. والشباب يصطدم بالهلال

يقف الشرطة العراقي بين النصر السعودي المدجج بالنجوم العالميين وبلوغ نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم، حين يواجهه اليوم في الدور نصف النهائي الذي يشهد مواجهة سعودية بحتة بين الهلال والشباب.

وفي ظل وجود ثلاثة من ممثليها الأربعة في نصف النهائي، ضمنت السعودية التي حققت هذا الصيف ثورة في سوق الانتقالات الدولية، تواجدها في النهائي المقرر السبت.

ويبدو النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والوافد الجديد السنغالي ساديو مانيه، على أتم الاستعداد لمحاولة التخلص من عقبة الشرطة الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، بعدما جرد الرجاء الرياضي المغربي من اللقب بالفوز عليه 3-1 في ربع النهائي.

لكن عليه توخي الحذر أمام الشرطة الذي أقصى السد القطري بالفوز عليه 4-2.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف، وهو يحظى الآن بمساندة كبيرة جداً من مانيه، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، العاجي سيكو فوفانا، إضافة إلى البرازيليين تاليسكا وتيليس إلى جانب نواف العقيدي وعلي لاجامي وسلطان الغنام وعبدالرحمن غريب.

من جانبه، أظهر الشرطة في مبارياته السابقة قوة هجومية ضاربة وجد فيها مدرب الفريق الشاب أحمد صلاح حلولاً ناجعة في تخطي الخصوم لاسيما أحمد فرحان، إلى جانب السوري محمود المواس ورستم.

وعلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية بمدينة الطائف، يصطدم الهلال بمنافسه المحلي الشباب بعدما سبق له أن أقصى مواطنه وغريمه الاتحاد بالفوز عليه 3-1 في ربع النهائي.

وسبق للفريقين أن تقابلا في البطولات العربية مرة واحدة، في 18 ديسمبر 1995 حين تعادلا 1-1.

ويعول الهلال على نجومه الجدد وعلى رأسهم الصربي سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش والسنغالي خاليدو كوليبالي والبرازيلي مالكوم فيليبي الذي سجل ضد الاتحاد في ظهوره الأول بألوان فريقه الجديد.

كما برز في الهلال البرازيلي الآخر ميشايل ديلغادو وعبدالله المعيوف وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني ومحمد كنو وسالم الدوسري.

ومع أن الشباب سيفتقد مدافعه البرازيلي أياغو سانتوس لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، إلا أنه يضم أسماء جيدة على غرار نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا، والحارس الكوري كيم سيونغ والكولومبي غوستافو كويار، إلى جانب حسان تمبكتي وحسين القحطاني ورياض شراحيلي وهتان باهبري.