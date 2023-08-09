«دبي الرياضي» يستعرض مع مديري الأكاديميات فعاليات الموسم الجديد

عقد مجلس دبي الرياضي الاجتماع التنسيقي لأكاديميات كرة القدم في أندية دبي استعداداً للموسم 2023-2024، وبمشاركة مديري الأكاديميات والمديرين الفنيين، وذلك في إطار جهود المجلس المستمرة في مجال تطوير قطاع الأكاديميات، واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية على أسس عملية.

وترأس الاجتماع رئيس قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي، عادل البناي، وبحضور كل من أخصائي أول شركات كرة القدم في المجلس، عدنان العيوني، ومدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، عنتر مرزوق، والمدير الرياضي لشركة الوصل لكرة القدم، حسين الشيباني، ومدير أكاديمية الوصل لكرة القدم، محمد محبوب، ومدير أكاديمية النصر لكرة القدم، أحمد الدليل، والمدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، وائل السيسي، والمدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم، هشام بومبار، والمدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم، مارك هوردجيك، والمشرف الفني لمدرسة الكرة بأكاديمية الوصل لكرة القدم، ميشيل مومارتز.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إنه تم في الاجتماع استعراض أجندة بطولات الأكاديميات والفعاليات الخاصة بتطوير اللاعبين والكوادر الفنية العاملة التي سينظمها ويدعمها مجلس دبي الرياضي خلال الموسم الرياضي 2023-2024، والتي تتضمن ست بطولات ومهرجانات للأكاديميات والبراعم، إلى جانب ملتقى سنوي للمدربين.

وأضاف البيان: «تم إعلان برنامج مباريات أولى الفعاليات، وهي الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم التي سيتم تنظيمها خلال الفترة من 17 أغسطس إلى الثالث من سبتمبر 2023، وتضم 10 فئات عمرية بمشاركة خمسة أندية، هي: شباب الأهلي، والوصل، والنصر، وحتا، والشارقة، بمشاركة 36 فريقاً، إذ ستقام منافسات فئتي 17 و19 سنة بنادي النصر، فيما تقام منافسات فئة 16 سنة بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة 15 سنة بنادي الوصل، ومنافسات فئة 14 سنة بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة 13 سنة بنادي حتا، ومنافسات فئة 12 سنة (أ) بنادي شباب الأهلي، ومنافسات فئة 12 سنة (ب) في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، ومنافسات فئة 11 سنة في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي أيضاً».

وأشار البيان إلى أن الموسم الرياضي المقبل سيتضمن إقامة فعاليات وبطولات أخرى تم تحديد مواعيدها، أبرزها بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، وستقام خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أبريل 2024، إضافة إلى أربعة مهرجانات لأندية دبي للبراعم تحت ثماني سنوات خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر 2023 ويناير وفبراير 2024، إضافة إلى تنظيم الملتقى السنوي لمدربي أندية دبي خلال شهري ديسمبر 2023 ومارس 2024، وبطولة كأس القارات تحت 13 سنة خلال شهر فبراير 2024، والتي تتضمن أيضاً ملتقى دولياً لعرض تجارب الأكاديميات في الأندية العالمية المشاركة، وكأس مينا خلال شهر مارس 2024، وبطولة النخبة العربية تحت 15 سنة خلال شهر أبريل 2024.

وختم البيان «تم التأكيد في الاجتماع على حتمية تحديد واستقطاب المواهب الرياضية وبرنامج الاختبارات والقياسات السنوية لهذه الفئة المهمة من اللاعبين، حيث تم تحديد إجراء الاختبارات والقياسات الخاصة بالموهوبين كل ثلاثة أشهر في كل أكاديمية، وإعداد ملف خاص بكل لاعب موهوب».

• أولى الفعاليات ستكون الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم من 17 أغسطس إلى الثالث من سبتمبر 2023.