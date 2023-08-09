التألق الآسيوي يُحبط الأندية الإفريقية في البطولة العربية.. نصف النهائي شاهد عيان

شهدت بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، اكتساحاً لفرق القارة الآسيوية التي تأهل منها أربعة أندية إلى الدور نصف النهائي الذي يقام اليوم الأربعاء، فيما غابت الأندية عن هذا الدور.

ويتواجد في الدور نصف النهائي أندية الهلال والنصر والشباب السعوديين، بجانب فريق الشرطة العراقي.

ولفت عرب آسيا الأنظار منذ مرحلة دوري المجموعات فتخطت سبعة فرق من القارة الصفراء مقابل بطاقة وحيدة لعرب إفريقيا، كانت من نصيب الرجاء المغربي قبل أن يخسر من النصر السعودي في مرحلة ربع النهائي بنتيجة 1-3.

وتُعد بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي انطلقت في 27 يوليو الماضي واحدة من أكبر البطولات بجوائزها المالية الضخمة التي تقدر بـ10 ملايين دولار، إذ سيحصل حامل اللقب على مبلغ ستة ملايين دولار، فيما سيحصل وصيفه على جائزة تقدر بمليونين ونصف المليون دولار.

ويتصدر الترجي التونسي قائمة السجل الذهبي للبطولة إذ يملك ثلاثة ألقاب، فيما يحضر برصيد لقبين كل من الهلال والشباب والاتفاق السعوديين والكرخ العراقي والرجاء الرياضي المغربي ووفاق سطيف الجزائري، أما الفرق التي تملك لقباً واحداً فهي الاتحاد والأهلي السعوديين والنجم الساحلي التونسي والزمالك المصري والسد القطري واتحاد العاصمة الجزائري والأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي والشرطة العراقي والنادي الإفريقي التونسي وفريق وداد تلمسان الجزائري.

تعثر مفاجئ

وشهدت المجموعة الأولى وداعاً مبكراً لعملاقي الكرة التونسية الترجي والصفاقسي بعدما تعادل الترجي في مواجهتين وحل ثالثاً برصيد نقطتين، فيما تذيل الصفاقسي لائحة الترتيب بنقطة وحيدة، أما الوداد المغربي فقد تعادل مرتين وخسر في مواجهة وحيدة أمام الهلال لصالح المجموعة الثانية ليحتل المركز الثالث، فيما تذيل أهلي طرابلس الليبي لائحة الترتيب بعد تعادله في مواجهتين وخسارته في مباراة.

واصطحب فريق الزمالك المصري، جاره التونسي الاتحاد المنستيري التونسي لوداع المجموعة الثالثة من مرحلة دوري المجموعات لحساب الفريقين السعوديين النصر والشباب، فجمع الزمالك أربع نقاط وكان قريباً من بلوغ الدور الثاني على حساب النصر، فيما كان الاتحاد المنستيري الفريق العربي الوحيد الذي لم يحصل على أي نقطة في البطولة.

وفي المجموعة الرابعة، ودع شباب بلوزداد الجزائري البطولة من مرحلة الدور الأول بعدما تعادل مرة واحدة ليملك نقطة وحيدة.

تفوق سعودي واضح

وفرض المنطق نفسه بوصول ثلاثة أندية سعودية من أصل أربعة شاركت في البطولة، للدور نصف النهائي، نظير صيف ساخن شهدته الأندية السعودية على مستوى إبرام صفقات تاريخية من نجوم كرة القدم العالميين، ووسط توقعات كبيرة بأن يكون النهائي سعودياً خالصاً.

واستطاعت الأندية السعودية أن تحقق الفوز في ثماني مباريات خلال الدور الأول وتتعادل في ثلاث وتخسر في مرة واحدة فقط.

ويعد فريق الاتحاد السعودي الذي ودع البطولة، في الدور ربع النهائي، الفريق الوحيد الذي استطاع أن يحقق العلامة الكاملة في مبارياته بالمجموعة الأولى، فيما فاز النصر والشباب في مباراتين بمجموعتهما الثالثة، ثم تعادلا معاً في مباراتهما الأولى، بينما كان تأهل الهلال هو الأصعب بعدما بدأ مشواره في دور المجموعات بتعادل أمام أهلي طرابلس الليبي ثم خسر من السد القطري بنتيجة 3 – 2 قبل أن يكسب مواجهته الأخيرة ضد الوداد الرياضي ويعبر وصيفاً خلف متصدر المجموعة الثانية السد القطري.

«سعادة منقوصة» للوحدة

ضرب نادي الوحدة الإماراتي كل التوقعات التي كانت تصب في مصلحة شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي لعبور الدور الثاني، واستطاع أن يخطف بطاقة التأهل للدور الثاني لينضم إلى عرب آسيا المتألقين في البطولة، بعد أن حصد ست نقاط من مجموعته.

وكان العنابي الذي قدم شهادة اعتماده مع مدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وكان قريباً من بلوغ الدور نصف النهائي لكن ضربات الترجيح لم تبتسم خلال مواجهته مع الشباب السعودي بعد أن انتهى الوقت الأصلي من دون أهداف، لتصبح هي المباراة الوحيدة في الدور ربع النهائي التي تحتاج لضربات الترجيح بعدما غابت عنها الأهداف في الوقت الأصلي.