20 لاعباً في المعسكر الداخلي لكرة الطائرة بالشارقة

ينظم مجلس الشارقة الرياضي معسكراً لـ20 لاعباً متميزاً في كرة الطائرة خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس الجاري بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، يمثلون ستة أندية وهي مليحة والذيد والمدام والبطائح واتحاد كلباء وخورفكان، بهدف تطوير مهارات اللاعبين والتركيز على الجوانب الفنية والبدنية، حيث سيتم اختيار 16 لاعباً للسفر إلى صربيا للانخراط في المعسكر الخارجي.

ينظم المعسكر تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير، ويضم محاضرات نظرية وعملية تقديم الوليد بن محمد المشحوط أخصائي كرة الطائرة ومدربين معاونين، وسيخضع اللاعبون لخمس ساعات من التدريبات اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وقال محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير: «يأتي المعسكر ضمن خطط الإدارة لإعداد العناصر المتميزة التي تشكل مستقبل اللعبة، حيث سيتدرب اللاعبون داخلياً حتى موعد المعسكر الخارجي في صربيا وبما يقود إلى تحقيق الفوائد الفنية من كل هذه المعسكرات»، مؤكداً السعي من خلال هذا المعسكر للارتقاء بالعناصر الموهوبة في هذه اللعبة ورعايتها وحصد ثمار هذه النتائج، من خلال استفادة الأندية من تطور مستويات اللاعبين وتحقيق الإنجازات باسم الإمارة بشكل خاص وتقديمهم لمنتخبات الدولة بشكل عام.