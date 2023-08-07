أحمد الفورة: عجمان لن يتأثر برحيل أحد.. والرهان على قوة شخصية الفريق

قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، إن «البرتقالي» يتطلع لتقديم موسم كروي مميز، على غرار ما قدمه في الموسم الماضي، مشدداً على أن الفريق اكتسب خبرات كبيرة ستساعده على الظهور القوي والمنافسة على أكثر من بطولة في الموسم الجديد. وقال إن عجمان لن يتأثر برحيل أحد، ورهانه على قوة شخصية الفريق، وعلى دعم جمهوره المميز. وأكد أن النادي نجح في الاستعانة ببدائل على مستوى عالٍ ستقدم الإضافة، وقادرة على تعويض رحيل المدرب الصربي غوران، ونجمه التونسي فراس بالعربي.

وتحدث الفورة لـ«الإمارات اليوم» عن العديد من الملفات التي تخص النادي، وأبرزها قرار موافقة الإدارة على رحيل بالعربي، رغم أهميته للفريق، وردة فعلهم داخل الإدارة على طلب غوران فسخ التعاقد، وغيرها من الموضوعات.

• هل عجمان قادر على تقديم المستويات والنتائج التي حققها الموسم الماضي؟

•• طموحنا كإدارة الحفاظ على المستويات

ذاتها التي قدمها الفريق في الموسم الماضي، والمنافسة على كل البطولات التي سنخوض غمارها، خصوصاً بطولة كأس رئيس الدولة، إذ كان الفريق قريباً من الوصول إلى المباراة النهائية في الموسم الماضي، وأيضاً بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونحن نقدر جيداً طموحات وتطلعات جماهيرنا لترى الفريق دوماً في المقدمة، وهذا ما جعلنا نبذل قصارى طاقاتنا لتحضير الفريق بصورة جيدة قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل الدعم الكبير الذي نحظى به من جانب الإدارة العليا للنادي.

• هل هناك تخوف بشأن التغييرات التي فُرضت على الفريق برحيل غوران وبالعربي؟

•• لا أتصور أن عجمان من الممكن أن يتأثر برحيل غوران أو فراس بالعربي، لأننا استعنا بخدمات مدرب له اسم كبير في الدوري الإماراتي، وله تجارب ناجحة مع الفرق التي قادها من قبل، واستقطبنا لاعباً دولياً تونسياً لا يقل كفاءة وإمكانات عن بالعربي، والرهان الدائم لنا على وحدة وشخصية الفريق، وإصرار اللاعبين الدائم على تقديم الأفضل للنادي، وما يُحسب لإدارة النادي تمسكها بالقوام الأساسي للفريق، سواء بالتجديد لعدد غير قليل من اللاعبين ممن انتهت عقودهم، أو رفض الاستغناء عن خدمات البعض الآخر للحاجة الماسة لجهودهم.

• هل توقعتم الرحيل المفاجئ لغوران.. وماذا كانت ردة فعل الإدارة على قراره؟

•• رحيل غوران كان مفاجأة غير متوقعة لنا داخل مجلس الإدارة، خصوصاً أن المدرب كان يشعر بالراحة والاستقرار داخل النادي، وقد وضع تصوراته الخاصة بالموسم الجديد، سواء لفترة الإعداد أو التعاقدات الجديدة، ولكنه فضّل في الأخير أن يخوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر، وقد احترمنا رأيه، خصوصاً أنه قد رحل إلى نادٍ تربطنا به علاقة قوية وراسخة منذ سنوات طويلة، ونتمنى للمدرب التوفيق في مهمته الجديدة، فنحن سنظل نقدر له إسهاماته المميزة في تطور مستوى أداء ونتائج «البرتقالي».

• انتقال فراس بالعربي إلى الشارقة هل كان مفروضاً على النادي أم لفائدة مالية؟

•• رحيل بالعربي تم بطريقة احترافية سليمة بنسبة 100%، فجميع القرارات التي تصدر عن إدارة النادي، حينما يتعلق الأمر على وجه التحديد برحيل اللاعبين، تتم فيها مراعاة مصلحة النادي واللاعب معاً، فنحن لا نتساهل في حقوق النادي، وأيضاً لا نبخس اللاعبين حقهم في خوض تجربة جديدة في مكان آخر، وسيبقى فراس بالعربي واحداً من أبناء النادي الذين دافعوا عن شعاره بإخلاص، وقدم الكثير لـ«البرتقالي»، وأبوابنا ستظل مفتوحة له في أي وقت.

• لماذا يصر عجمان على أن تكون الأولوية في صفقاته على مستوى الأجانب من الدوري المحلي؟

•• المخاطرة في كرة القدم في بعض الأحيان قد تكون لها عواقب سلبية، لهذا نحن نضع الأولوية للاعبين أو المدربين الذين سبق أن كانت لهم تجارب ناجحة في الدوري الإماراتي، وهذه الفلسفة ننتهجها منذ سنوات طويلة، فنحن نريد بذلك الحفاظ على أموال النادي، وعدم المغامرة بصفقات قد تُكلف النادي خسائر مالية جراء فسخ التعاقد واستبدالهم بصفقات جديدة.

• رحيل غوران كان مفاجأة غير متوقعة لنا، ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.