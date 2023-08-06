منتخب الجودو يحرز برونزية «بطولة الماستر» بالمجر

أحرز نارمند بيان لاعب منتخب الإمارات للجودو، الميدالية البرونزية في منافسات الوزن الخفيف تحت 66 كغم، في افتتاح منافسات بطولة «الماستر الكبرى» على صالة (باب لازلوا) الرياضية في العاصمة المجرية بودابست، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر.

وتغلب نارمند على البطل الأوكراني يادوف بوجدان، ليضيف المزيد من النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، كما تخطى بطل إسبانيا نيتو ادريان بـ(التثبيت)، ولاعب طاجكستان ايمومالي نورالي في المرحلة الثانية، ثم خسر في مرحلة المجموعات أمام بطل اليابان ريوما تناكا الفائز بذهبية هذا الوزن، لينتقل إلى ملحق المتأهلين، الذي تفوق فيه على بطل إيطاليا بيراس ماثيو.

وتخطت لاعبة منتخب الإمارات بشيرات خرودي، بطلة أوزبكستان سيتا كادامبويفا المرشحة للميدالية الذهبية في تصفيات الدور التمهيدي للوزن الخفيف تحت 52 كغم، قبل أن تخسر أمام بطلة بريطانيا جيليس تشيلسي التي نالت برونزية هذا الوزن. وتختتم البطولة اليوم، ويتصدرها حالياً منتخب اليابان برصيد خمس ميداليات (ثلاث ذهبيات وبرونزيتان)، ثم فرنسا وكندا في المركزين الثاني والثالث، في حين جاء منتخبنا الوطني للجودو في المركز الأول على المستوى العربي والـ11 على مستوى البطولة.

وتشهد الجولة الختامية مشاركة المنتخب بلاعبين في منافسات الوزن الثقيل؛ حيث يتنافس اللاعب ظفار كوسوف، مع الصربي دوسن بوجان ضمن مباريات الدور التمهيدي لوزن تحت 100 كغم، وعمر معروف في منافسات وزن فوق 100 كغم مع بطل أذربيجان كوكوري يوشانجي.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بعثة المنتخب بتحقيق الميدالية البرونزية، وقال في تصريح صحافي إنها «أضافت المزيد من النقاط لرصيد منتخبنا في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024»، متمنياً تحقيق المزيد من الميداليات في الجولة الختامية، والبطولات القادمة التي تشهد مشاركة المنتخب في بطولة زغرب في كرواتيا يوم 18 الجاري.