وفد الإمارات الرياضي يختتم مشاركته في دورة الألعاب الفرنكوفونية

اختتم وفد الإمارات الرياضي مشاركته في النسخة التاسعة من دورة الألعاب الفرنكوفونية التي أقيمت في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية بمشاركة 3000 رياضي من 66 دولة، حيث خاضت الإمارات غمار الدورة في ثلاث رياضات هي الجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى بإجمالي تسعة رياضيين في الألعاب الثلاث.

وحقق سالم البلوشي رقماً مميزاً في ألعاب القوى وذلك في الوثب الطويل لمسافة 6.89 أمتار، وحل بالمركز الـ12، فيما خسر محمد محمود في تنس الطاولة مباراتين أمام اللبناني سعد الدين الهباخ واللاعب الأرميني فاسيليان، وخسر كذلك خالد رضا لاعب الجودو في منافسات وزن 66 كغم، أمام الأرميني نيكويان.

وحلت العداءة فاطمة البلوشي في المركز السابع بزمن 27.49 ثانية في سباق 200 متر، وخسر سعيد النقبي لاعب الجودو أمام المغربي حمزة كبداني ضمن وزن 81 كغم.

وأكد سالم البلوشي في تصريح صحافي على قوة مستوى الدورة نظراً لوجود لاعبين أولمبيين من مختلف الدول المشاركة، مشيراً إلى أن الاحتكاك مع هذا النوع من اللاعبين مطلوب لصقل المستوى واكتساب العديد من الخبرات الجديدة والثرية في عالم ألعاب القوى.