«شرطة أبوظبي» تواصل حصد الميداليات بدورة «الألعاب العالمية» في كندا

حصدت فرق شرطة أبوظبي المشاركة بدورة الألعاب العالمية لرجال الشرطة والإطفاء خلال اليومين الخامس والسادس من البطولة المقامة بمدينة وينبيغ الكندية، 18 ميدالية بواقع ثماني ذهبيات وخمس فضيات وخمس برونزيات.

وفاز بالميداليات الذهبية الشعالي حسن في ألعاب القوى (المشي 5000 متر)، وسلطان الظنحاني في ألعاب القوى (3000 موانع الفئة العمرية 30-34)، وساري الحمادي (3000 موانع الفئة العمرية 35- 39 )، وفهد البلوشي وماجد البريكي ومهدي الأحبابي وخالد الكعبي في الرماية (البندقية فرقي)، وأحمد الشحي بمسابقة (التجديف 2000 الفئة العمرية 18-29 )، وعلي مسفر بمسابقة (التجديف 2000 الفئة العمرية 30-34)، وعلي نصيب وسيف معيوف والشعالي حسن في الترايثلون (تتابع الفئة العمرية 18- 29 )، وعبدالله المنهالي وجابر المنصوري وسلطان الظنحاني بمسابقة الترايثلون (الفئة العمرية 30-35).

ونال الميداليات الفضية خالد الكعبي بمسابقة (الرماية البندقية)، وإبراهيم الطنيجي بمسابقة (التجديف 2000 الفئة العمرية 35-39)، وإبراهيم الشامسي بمسابقة ( التجديف 2000 الفئة العمرية 30-34 )، وسعود الزعابي بمسابقة الترايثلون (فردي)، وعلي الكعبي وفيصل الشحي وهزاع الجلاف بمسابقة الترايثلون (تتابع الفئة العمرية 18-29).

وحاز الميدالية البرونزية كل من معاذ فوزي بمسابقة ألعاب القوى (110 حواجز الفئة العمرية 18-29)، وماجد البريكي بمسابقة (الرماية البندقية)، وسلطان الشحي بمسابقة التجديف 2000 الفئة العمرية (40-44)، وسالم جمال بمسابقة الترايثلون (فردي)، ومحمد الغافري ونايف المرزوقي وساري الحمادي بمسابقة الترايثلون (تتابع الفئة العمرية).