صانع الألعاب البرتغالي جيرالدس يخوض ثالثة تجاربه الخارجية مع بني ياس

أوضح موقع الصحيفة البرتغالية «زيرو زيرو» أن صانع الألعاب البرتغالي، جيكو جيرالدس، الذي انتقل رسمياً إلى نادي بني ياس، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي إستوريل برايا البرتغالي، سيخوض ثالثة تجاربه الاحترافية الخارجية مع «السماوي»، بعد أن كان قد لعب لفريق إينتراخت فرانكفورت الألماني، وأيك أثينا اليوناني، وكلاهما على سبيل الإعارة من ناديه السابق سبورتنغ.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب، البالغ من العمر 28 عاماً، لعب الموسمين الماضيين مع فريق إستوريل برايا، وخاض 64 مباراة في جميع المسابقات، وسجل ستة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، قبل أن ينتهي عقده مع الفريق، إذ ظل منذ نهاية الموسم الماضي بلا نادٍ. وكان جيكو جيرالدس نجح في الفحوص الطبية التي أجراها له نادي بني ياس قبل تقديمه رسمياً لجماهير، وسيقع على عاتق الوافد الجديد تغطية الفراغ الذي خلفه انتقال الأرجنتيني نيكولاس خمينيز إلى صفوف فريق الوصل.