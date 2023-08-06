«النوايا الهجومية» ترفع حظوظ الوحدة لتخطي الشباب السعودي

سيكون ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية الساعة 10:00 مساء اليوم بتوقيت الإمارات مسرحاً لمواجهة الوحدة ومنافسه الشباب السعودي في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، في لقاء يتنافس فيه الطرفان على بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، ويدخل ممثل الإمارات متحصناً بنوايا هجومية واضحة من خلال عدد كبير من اللاعبين المهاجمين المميزين.

ويدخل «العنابي» لقاء اليوم بتشكيل هجومي كبير، سيشهد مشاركة البرازيلي جواو بيدرو منذ البداية، ومن خلفه الإيراني أحمد نورالله، والأرجنتيني كريستيان جوانكا، ومواطنه وفاكوندو كروسبزكي، مع إعطاء بقية اللاعبين أدواراً هجومية أوضح، في ظل مساعي الفريق لتحقيق الانتصار، ومواصلة مشواره في البطولة العربية، لتفادي أي مفاجآت من الفريق السعودي.

وارتفعت حظوظ الفريق الوحداوي في المنافسة على لقب البطولة، وذلك عطفاً على الأداء المفاجئ الذي قدمه الفريق في المباراتين الأولى والثانية، اللتين شهدتا فوزه على الكويت الكويتي 2-1، وعلى شباب بلوزداد الجزائري على التوالي، إذ إن الفريق دخل البطولة بغرض الاستعداد لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، لكنه نجح في قطع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وما يعزز من فرص الفريق في تحقيق الانتصار في لقاء اليوم، هو عدم معرفة المنافسين بقدرات الوحدة بشكل واضح، إذ خلال المباريات الثلاث التي خاضها في مرحلة المجموعات شارك بثلاث تشكيلات مختلفة، كما أنه ينتهج أساليب تكتيكية متنوعة، وفقاً للمباراة والتشكيلة، وهو ما يزيد من حيرة منافسه.

وعلى الجانب الآخر، تتجه الأنظار إلى مدرب فريق الشباب السعودي، الهولندي مارسيل كايزر، الذي سبق له أن واجه فريق الوحدة في أكثر من مباراة في «ديربي أبوظبي»، حين كان مدرباً لفريق الجزيرة، وهو ما قد يجعله نسبياً يدرك مفاتيح القوة في صفوف منافسه، لكنه سيجد صعوبة في معرفة أسلوب الفريق، تحت قيادة المدرب الجديد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

• يواجه الوحدة الشباب الذي يقوده المدرب الهولندي كايزر، الذي يعرف إمكانات «العنابي»، حيث واجهه مراراً عندما كان مدرباً للجزيرة.