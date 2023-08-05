الحمرية يرفع شعار بناء فريق قوي للمستقبل

يستعد فريق الحمرية لخوض بين أربع وخمس مباريات ودية خلال معسكره التدريبي المقام حالياً في صربيا، والمستمر 19 يوماً، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. وكشف مشرف الفريق الأول مايد المهيري لـ«الإمارات اليوم» أن الهدف الأساسي للفريق في الموسم المقبل هو بناء فريق قوي فنياً وبدنياً وذهنياً، ليتمكن من المنافسة بشكل أفضل، ومثمناً الجهود التي يبذلها مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي لدعم تطبيق خطط النادي المستقبلية.

ووصف المهيري قرار مجلس إدارة النادي ببناء فريق قوي للمستقبل بالقرار الاستراتيجي الذي يهدف إلى إيجاد بيئة رياضية نموذجية تمهد لتحقيق النتائج الإيجابية، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي يتطلع إلى تعزيز ثقافة الفوز لدى جميع فرق النادي، وصولاً إلى تحقيق طموحاته المشروعة.

وأضاف أنه «لتحقيق هذا الطموح تم التعاقد مع المدرب المواطن محمد إسماعيل الذي يعد من المدربين المواطنين المميزين، ودعم الفريق بعدد من المواهب المواطنة الشابة، إضافة إلى نخبة من لاعبي الخبرة والمقيمين والأجانب»، منوهاً بأن أغلب أعمار لاعبي الفريق أقل من 25 سنة باستثناء بعض لاعبي الخبرة، وأن التعاقد مع المدرب لسنتين جاء لكي يأخذ الفرصة كاملة لبناء الفريق.

وتابع: «سيخوض الفريق في المعسكر مباريات ودية مع بعض الفرق الصربية، وكذلك مع السالمية الكويتي»، وبخصوص لاعبي الفريق أوضح أنه تم تجديد التعاقد مع حارسي المرمى منصور البلوشي وأحمد الشاجي، ومحمد إبراهيم وعثمان الهامور كعناصر خبرة، إضافة إلى محمد يعقوب وسالم البلوشي، وكذلك مع عدد من اللاعبين الأجانب، ولاعبين مواطنين، بينهم لاعبون من رديف فريق الشارقة.