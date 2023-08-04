منتخب السلة يهزم سورية بفارق نقطتين في افتتاح «دولية إندونيسيا»

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة، انتصاراً صعباً على نظيره السوري جاء بفارق النقطتين وبنتيجة (63-61)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في افتتاح بطولة (إندونيسيا الدولية) المقامة خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من أغسطس الجاري، في أول الاستحقاقات الخارجية لـ«الأبيض» ضمن استعداداته لخوض استحقاقه الأهم نوفمبر المقبل في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، على خوض المباراة بالعناصر الوطنية من دون مشاركة السنغالي مامادو المقيد ضمن فئة المواليد، في مباراة تفوق فيها لاعبو الأبيض على المنتخب السوري المعزز بثلاثة عناصر محترفة بالخارج من أصلٍ سوري هم سليم سفر، وإيمليانو باسابي، وأندريه فارس، بالإضافة إلى المجنس الأميركي براندون بيتيرسون.

ويعاود المنتخب اليوم خوض ثانية مبارياته في البطولة، بلقاء المنتخب الإندونيسي في مباراة من العيار الثقيل، قبل أن يختتم مشواره يوم غدٍ بلقاء فريق نادي «باتريوت الإندونيسي».

ولعب تفوق المنتخب من الناحية الدفاعية دوراً حاسماً في تحقيق الفوز، بتحقيق لاعبي الأبيض لـ26 التقاطاً ناجحاً للكرة المرتدة عن السلة (ريباوند)، مقابل 13 للسوريين.

كما أسهم رباعي المنتخب قيس عمر، وحامد عبداللطيف، وراشد ناصر، وعمر خالد، في منح كفة التفوق للأبيض من الناحية الهجومية، بتسجيل قيس 17 نقطة، مقابل 13 لحامد، و12 لراشد، وثماني نقاط لعمر.

وفرط المنتخب السوري بتقدمه مع نهاية الربع الأول بفارق أربع نقاط وبنتيجة (18-14)، بعد أن تمكن المنتخب الإماراتي من استعادة اتزانه وإنهاء الشوط الأول لصالحه بفارق النقطة الواحدة وبنتيجة (29-28)، بنيل لاعبي الأبيض الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (15-10).

واستطاع المنتخب السوري العودة بالنتيجة إلى نقطة التعادل مع نهاية الفترة الثالثة (49-49) بنيل لاعبي «نسور قاسيون السلة» الأفضلية بالربع الثالث (21-20)، قبل أن يواصل السوريون مهمة توسيع الفارق إلى خمس نقاط مع دخول الفترة الرابعة والحاسمة، إلا أن صحوة لاعبي المنتخب دفاعياً لعبت الدور الحاسم في فرض التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ومن ثم حسم نتيجتها بفارق النقطتين بنيل لاعبي الأبيض الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (14-12).

يُذكر أن مشاركة المنتخب في (دولية إندونيسيا) تأتي ضمن خارطة مزدحمة من الاستحقاقات الخارجية للأبيض، تتضمن تجربة ودية أمام منتخب مصر بدبي 10 أغسطس، متبوعة بالتوجه مباشرة إلى الصين للمشاركة في بطولة (وليام جونز) خلال الفترة من 11 وحتى 21 من الشهر الجاري، ومن ثم المشاركة في بطولة أبوظبي الدولية سبتمبر من هذا العام، قبل العودة نهاية الشهر ذاته إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وآخرها التوجه للبطولة العربية في تونس مطلع نوفمبر، بما يمهد الطريق للمنتخب للحصول على 15 إلى 20 مباراة قوية قبل خوضه في نوفمبر المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية.

الفردان يشيد بأداء المنتخب

أشاد نائب رئيس اتحاد كرة السلة الإماراتي، عضو المكتب التنفيذي المدير المالي للاتحاد الآسيوي، رئيس بعثة المنتخب عبداللطيف الفردان، بالأداء القوي الذي قدمه الأبيض في مباراته الأولى أمام المنتخب السوري.

وقال الفردان في اتصال مع «الإمارات اليوم»، إن «الانتصار يحسب لإرادة وعزيمة اللاعبين، في قبول التحدي ومواجهة منتخب مدعم بعناصر مجنسة، خصوصاً أن المباراة أمام سورية هي الأولى للأبيض منذ قرابة ستة أشهر، بعد خوضه بنجاح في فبراير الماضي النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية».

وأوضح: «الالتزام الذي أبداه لاعبو المنتخب منذ عودتهم للتدريبات منتصف الشهر التي أقيمت في أكاديمية (تشامبس) بدبي، والانصات للنصائح المقدمة من نجم السلة اللبنانية فادي الخطيب الذي وضع مرافقة الأكاديمية بخدمة مراحل إعداد الأبيض، كان له دور حاسم في الحصول على الجهوزية المطلوبة قبل دخول استحقاق (دولية إندونيسيا) التي أضافها اتحاد اللعبة أخيراً إلى خارطة الاستحقاقات الخارجية للمنتخب، بهدف استثمار فترات الصيف بالصورة المثلى في حصول لاعبينا على أكبر قدر ممكن من المباريات القوية».