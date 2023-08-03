«الحُسن» بشعار «شادويل» تطلب لقب «ناسو ستيكس»

تطلب المهرة «الحُسن» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب روجر فاريان، انتصارها الأول في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين تنشد ابنة الفحل «دباوي» لقب سباق «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر عشبي، الذي يجري اليوم في الشوط الرابع والرئيس، ضمن ثالث أيام مهرجان «غلورياس غودوود»، المقام بأيامه الخمسة على مضمار «غودوود» البريطاني العريق، ويسدل الستار عنه السبت المقبل.

واجتذب اليوم الثالث للمهرجان، 118 من صفوة الخيول على ساحة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية، بما فيها سبعة من خيرة الجياد الإماراتية، تنافس على ثمانية أشواط، يبرز منها «ناسو ستيكس» المقام ضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطانية، ويقابله شوط لخيول الفئة الثانية «جروب2»، ومثله لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، وآخر للمهرات المبتدئات، وأربعة أشواط ضمن فئة «التكافؤ».

ويستهل ثالث أيام المهرجان، في الرابعة و50 دقيقة عصراً بتوقيت الإمارات، مع انطلاق شوط «كورال كينديم هانديكاب» لمسافة 2000 متر، ويمثل الإمارات فيه المهر «رويال رايم»، المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كي آر بورك، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع والرئيس، الطامحة من خلاله «الحُسن» لتسجيل انتصارها السابع في مسيرتها المقتصرة على 10 مشاركات.

وتستند طموحات «الحُسن» على أدائها القوي للموسم الحالي على مسافة 2000 متر، الذي لم تخرج فيه عن المركزين الأول والثاني في السباقات الثلاثة التي خاضتها، متضمنة تسجيلها الفوز في مشاركتيها الأخيرتين، جاء الأول مايو الماضي بالفوز في سباق لفئة «القوائم» في إسكتلندا، قبل أن تقدم أداءً باهراً نحو فوزها يونيو الماضي بلقب سباق «شيرمور هوينغز فيليز ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3» على مضمار «نيوكاسل» البريطاني، والذي جاء لـ«الحُسن» على حساب بطلة «ناسو ستيكس» للعام الماضي «نشوى» المملوكة لعماد الصقر وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن.

وتجدد «الحُسن» و«نشوى» حوارهما اليوم في «غودوود» في سباق مفتوح الاحتمالات، نظراً لقوة المنافسات، يبرز منها المهرة «بلو روز سين» بإشراف المدرب كريستوفر هيد، القادمة من انتصارين في مشاركاتها الثلاثة لهذا الموسم، متضمنة فوزها مايو الماضي في سباق للفئة الأولى «جروب1» على مضمار «لونغشام» الفرنسي العريق.