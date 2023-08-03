الوحدة والرجاء.. صراع على الصدارة

يصطدم الوحدة بمنافسه الرجاء البيضاوي المغربي في الساعة 05:00 من عصر اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها ضمن الجولة الثالثة «الأخيرة» من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، في لقاء يتنافس فيه الطرفان على صدارة المجموعة الرابعة.

ويدخل الوحدة صاحب المركز الثاني بست نقاط اللقاء بعد ضمان تأهله المبكر إلى ربع النهائي عقب فوزه على الكويت الكويتي 2-1 وشباب بلوزداد الجزائري بالنتيجة نفسها، ويأمل في الانتصار بلقاء اليوم من أجل الحصول على صدارة المجموعة ومواجهة ثاني المجموعة الثالثة التي تشهد تنافساً بين أندية النصر والشباب السعوديين إلى جانب الزمالك المصري.

ومن المتوقع أن يستمر المدرب الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني في إجراء التغييرات على تشكيلته على غرار المباراة الماضية أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري والتي رغم أهميتها دفع بمجموعة من العناصر الشابة ونجح مع ذلك في تحقيق الانتصار، وهو ما يجعل من لقاء اليوم فرصة جديدة للمدرب لإشراك لاعبين شباب آخرين.

وقال المدرب في تصريحات صحافية عن مواجهة فريق الرجاء، إنه سيعتمد على تشكيلة مختلفة من اللاعبين للعمل على تطوير الفريق بدنياً وتكتيكياً ومنح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة والتعرف على جميع المستويات، مضيفاً: «نفكر في أنفسنا ولا يهمنا من نقابل في الدور الثاني، ولا يجب أن نخشى من سنلعب ضده».

وعلى الجانب الآخر، يأمل فريق الرجاء المتصدر بست نقاط وبفارق الأهداف في التأهل متصدراً للمجموعة، إذ يدخل مواجهة اليوم بخياري الفوز والتعادل، وكان «الأخضر» قد فاز على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى 2-1، وانتصر على الكويت الكويتي 2-صفر.

وفي المواجهة الأخرى التي تقام في نفس التوقيت، يواجه شباب بلوزداد الجزائري منافسه الكويت الكويتي على استاد نادي ضمك بخميس مشيط، في مباراة تأدية للواجب بعد خروج الطرفين من سباق التأهل للدور الثاني.