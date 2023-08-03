سعود المعلا يستقيل من «الاتحاد العربي للشطرنج»

قدم الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج السابق، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج، دون أن يُعلن عن أسباب هذا القرار.

وأصدر الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا بياناً، قدم من خلاله الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، لدعم سموهم اللامحدود، وتوجيهاتهم السامية له ولمجلس إدارة النادي خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة تزيد على 40 عاماً، وهو الدعم الذي وصفه بأنه أثمر تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية على الرقعة الشطرنجية للنادي والدولة على مدار سنوات طويلة، ورفد المنتخبات الوطنية من خلال وجود لاعبيه في المنتخبات في كل البطولات.

كما وجّه الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر للنادي، وإلى جميع الجهات التي تعاونت مع إدارة النادي خلال الفترة السابقة.

ووجّه الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الجديد، برئاسة الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي، متمنياً للمجلس الجديد مواصلة مسيرة الإنجازات التي تبوأها النادي على مدار سنوات طويلة، ليس فقط في تحقيق الإنجازات، بل أيضاً في استضافة البطولات العالمية التي وضعته في مقدمة الأندية العالمية، وباتت سمعته معروفة في ظل وجود بطولات النادي في الأجندة الخاصة بالاتحاد الدولي للشطرنج.