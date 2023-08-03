«تحدي دبا لبناء الأجسام واللياقة البدنية» ينطلق السبت في دبي

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، يومي السبت والأحد المقبلين، منافسات تحدي دبا لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي تقام بإشراف مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. ويتضمن التحدي 24 فئة تنافسية في بناء الأجسام والفيزيك، بمشاركة أكثر من 700 متنافس، حيث يحصل بطل الأبطال على جائزة بقيمة 15 ألف درهم في بناء الأجسام و7000 في مصارعة الذراعين.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة سالم الصريدي، أن المنافسات ستشمل في بناء الأجسام خمسة أوزان، إضافة إلى منافسات الفئة المفتوحة للشباب والماستر، والفئة المفتوحة لكلاسيك بناء أجسام الرجال، بينما ستكون هناك فئات تنافسية عدة في الفيزيك، إضافة إلى الفئتين المفتوحة في الشباب والماستر، وكلاسيك فزيك للرجال، بينما ستضم منافسات النساء خمس فئات مختلفة، وأوضح الصريدي أن البطولة ستضم منافسات الحواجز الخمسة واللياقة البدنية، إضافة إلى مصارعة الذراعين.