دبي تستضيف «آسيوية الهواة» للشطرنج

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي بطولة آسيا لشطرنج الهواة خلال الفترة من 27 الجاري إلى الرابع من سبتمبر المقبل.

أعلن ذلك اتحاد الشطرنج، مضيفاً أن البطولة يشارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف دول آسيا، للتنافس في أربع فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000، و1700 للذكور والإناث.

ووصل عدد اللاعبين الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم حتى الآن إلى 100 لاعب ولاعبة من 22 دولة آسيوية، ويتصدر قائمة المسجلين الأعلى تصنيفاً لاعب المنتخب الوطني أحمد فريد أهلي من نادي دبي للشطرنج، يليه عثمان ربيع بن ياقوت لاعب نادي عجمان للشطرنج.

وتوجّه رئيس اتحاد الشطرنج تريم مطر تريم، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية الحدث، وتقديم جميع أشكال الدعم لنجاحه وتميزه فنياً وتنظيمياً. وأكد أن الهدف من استضافة البطولة هو تطوير ورفع القدرات الفنية لفئة اللاعبين تحت تصنيف 2000، معرباً عن ثقته في كفاءة الكوادر الإماراتية لتقديم الجهود الداعمة وتحقيق أفضل المعايير العالمية في استضافة الحدث. كما أعلن اتحاد الشطرنج تشكيل اللجنة العليا للبطولة برئاسة تريم مطر تريم، وعبدالكريم المرزوقي نائباً له، وسلطان علي الطاهر مديراً للبطولة، ويترأس اللجنة الإعلامية للبطولة سعود علي الكتبي، وخلود عيسى الزرعوني نائبة له، ومهدي عبدالرحيم المدير التنفيذي للاتحاد منسقاً عاماً للبطولة، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد مشرفاً فنياً، وسعود محمد المرزوقي رئيساً للجنة التسويق وإدارياً لمنتخب الإمارات. وعقدت اللجنة العليا برئاسة تريم مطر اجتماعها مع أعضاء اللجان العاملة في البطولة لمتابعة الترتيبات الخاصة بتنظيم الحدث، وعمل اللجان، لضمان التنظيم الجيد الذي يتماشى مع ريادة الإمارات في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية.