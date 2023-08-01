أبوظبي تستضيف «كأس السوبر المصري للأبطال» 4 مواسم متتالية

أبرم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، اتفاقية شراكة لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية، اعتباراً من هذا العام 2023.

وأكدت الاتفاقية تجديد استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري في نسخها الأربع المقبلة (السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة) وبنظام جديد يعتمد للمرة الأولى على مشاركة 4 فرق، يحمل اسم (كأس السوبر المصري للأبطال).

وذكر بيان صحافي: «الاتفاقية المبرمة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، تعزز الحرص على الشراكة والتعاون الذي أثمر نجاحات رائعة ولافتة من خلال تنظيم ست نسخ سابقة للسوبر المصري في أبوظبي 2015، 2017، 2018، 2020، 2022 و2023».

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «تعد بطولة السوبر المصري للأبطال ضمن أولويات اهتمام مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيمه للفعاليات، لاسيما أن هذه الأولويات مبنية على الشراكة المتينة التي تجمع أبوظبي الرياضي بالشركة الراعية والاتحاد المصري لكرة القدم، ولطبيعة العلاقة المتميزة بين كرة القدم الإماراتية ونظيرتها المصرية والضاربة في جذورها». من جانبه، عبر نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خالد الدرندلي، عن سعادته بالاتفاقية، ونجاح مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم السوبر المصري ست مرات سابقة، ما يضمن نجاح بطولة السوبر المصري للأبطال في ثوبها الجديد.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «بريزنتيشن سبورتس» سيف الوزيري، إن النجاح اللافت لمجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم 6 نسخ من بطولة السوبر المصري، عزز فكرة تطوير البطولة، بحيث تضم أربعة فرق، في دورة مجمعة، تحمل اسم (كأس السوبر المصري للأبطال).

ويشارك في البطولة أربعة فرق، هي: بطل الدوري العام المصري الممتاز، وبطل الكأس، وبطل كأس الرابطة، وصيف الدوري العام المصري الممتاز.