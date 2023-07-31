«أبوظبي للرياضات البحرية» يختتم فعاليات «النوخذة الصيفي» اليوم

تختتم اليوم فعاليات برنامج «النوخذة الصيفي» الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مدى 20 يوماً بمنطقة الصدر في الشهامة، بالشراكة مع أبوظبي البحرية.

وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 30 طالباً لتعلم الخطوات الأولى للإبحار الشراعي، وممارسة هذه الرياضة على قوارب 22 قدماً، والتي تمثل قاعدة ينطلق منها البحارة إلى السباقات الأعلى والفئات الأقوى، وتعريفهم بالتراث البحري الإماراتي، بمشاركة مدربين مختصين من أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

وقال رئيس قسم الأكاديمية في النادي خليفة السويدي: «ركزنا من خلال هذه التدريبات على تأسيس الطلاب وتعليمهم أهم المهارات والتفاصيل الخاصة بهذه الرياضة، وإعدادهم للمشاركة لاحقاً في سباقات المحامل الشراعية 22 قدماً، كما ركز البرنامج على تعريف المشاركين بقراءة حركة الرياح والبحر ولغة المد والجزر، وكيفية الإبحار في المياه العميقة أو الضحلة».