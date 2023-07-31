خيري: حضور قوي ينتظر حتا في الموسم الجديد لـ «المحترفين»

أكد حارس مرمى حتا، سالم خيري، أن فريقه قادر على تسجيل حضور قوي ومميز في الموسم الجديد لدوري المحترفين 2023 - 2024.

ويتطلع اللاعب إلى المساهمة بشكل بارز في تحقيق طموح «الإعصار» بالموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، من خلال تقديمه لأفضل مردود فني.

وقال خيري لـ«الإمارات اليوم»: «استفدت كثيراً وزملائي اللاعبون من الظروف الإيجابية التي يعكسها المعسكر الحالي المقام في صربيا، إذ تميز المعسكر بالروح الرياضية العالية، والالتزام والانضباط، والجهود الفنية المميزة، ما يوحي بأننا كفريق مقبلون على موسم طيب في الأداء والنتائج».

وتابع: «أتطلع للوصول إلى الجاهزية الكاملة للمباريات المقبلة، والتي من خلالها أطمح لدعوتي لتمثيل المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وهو الطموح الأكبر بالنسبة لي، وأدرك أن الموسم المقبل سيكون قوياً وصعباً، بعد التطور الفني البارز الذي طرأ على الأندية، واستقطابها أفضل المهاجمين، لكننا سنكون بأفضل صورة فنية».

ونجح الحارس سالم خيري في قيادة فريق حتا في الموسم الماضي للفوز بدوري الدرجة الأولى، والتأهل لدوري المحترفين، وتثميناً لجهوده جددت إدارة حتا التعاقد معه، ليوجد مع «الإعصار» في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.