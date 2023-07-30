«أبستارت» بطل كأس الوثبة بمضمار شيبستو الإنجليزي

توج الجواد «أبستارت كرو» العائد إلى ليندا ريفز، بطلاً لفعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف صفر إلى 75، والذي جري بمضمار شيبستو بالعاصمة الإنجليزية لندن، مساء أول من أمس.

وواصل كل من «أبستارت كرو» والفارسة تيجان بادجيت مسيرتهما الخالية من الهزائم هذا العام، حيث فازا بفارق رأس على «جاهز» بقيادة ريا بيتس، في السباق البالغ طوله 1600 متر ليحقق فوزه الرابع، فيما جاء ثالثاً «مايفير» بقيادة رهيان إنجرام، وسجل البطل زمناً قدره 1:46:39 دقيقة.

من جهة أخرى، تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة إلى مضمار لاتست دو بوش الفرنسي عصر اليوم، حيث يقام سباق مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ليوا انترناشونال ستيكس للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو.

وتدافع الفرس «إيلاف» لياس لإدارة السباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فابريس فيرون، عن اللقب الذي فازت به العام الماضي، بفارق 1.5 طول عن رفيقة اسطبلها «تيما»، وجمعت ابنة «رباح دو كارير» جوائز مالية قدرها 116 ألفاً و700 يورو، من إجمالي 14 سباقاً متضمنة الفوز ثلاث مرات.

وفي الحفل نفسه، يجتذب كأس الوثبة ستاليونز سباقين، الأول بري منجالي دالبريه، لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 18 ألف درهم، وتشارك فيه 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، ويمثل خيول الإمارات «نجوى» العائدة لياس لإدارة السباقات، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيون. وتنافس على اللقب «أشرقت» لعماد الدين الحتوشي، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة اورتيز مندزابل، و«مزنة» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي. وخصص السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز ـ بري منجالي دالبريه-أفاك، للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1900 متر، وتبلغ جائزته أيضاً 18 ألف يورو، وتتنافس خلاله 10 خيول، أبرزها «حبيبة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف جي لومير، وقيادة فابريس فيرون، وتنحدر من نسل «رزاق».