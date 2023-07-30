تفوق لوجستي وتميز تسويقي للعين في معسكر إسبانيا

أكد نادي العين أن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق في إسبانيا خلال الفترة من السابع من يوليو الجاري وحتى أمس، كان ناجحاً وفي قمة الاحترافية على المستوى التنظيمي والتفوق والتميز في الترتيبات اللوجستية، وأنه نجح بجانب الأمور الفنية في تحقيق أهداف النادي التسويقية.

وذكر تقرير نشره العين على الموقع الرسمي للنادي، أن «العين بدا الأكثر تنظيماً في ترتيباته للمعسكر على الصعد كافة مقارنة بأندية المنطقة، إذ وصلت بعثة الفريق لتجد الأجواء مهيأة بنسبة 100%، الأمر الذي أسهم في تعزيز نجاحات معسكر الفريق بداية بتجهيز الحافلة بتصميم رائع عليه شعار النادي الكبير ورعاته الرسميين، بالإضافة إلى لقبه المحبب إلى قلوب لاعبيه ومحبيه (الزعيم)».

وأوضح النادي أنه لم تغب عن فريق العمل اللوجستي أدق التفاصيل من خلال وضع الشعارات نفسها التي كانت على الحافلة المخصصة للفريق في مقر الإقامة وملاعب التدريبات والمباريات على حد سواء، الأمر الذي منح أعضاء البعثة شعوراً صادقاً بأنهم في معقلهم مهما بعدت المسافات ولو كانت في أوروبا.

ونجح «الزعيم» في تقديم لاعبه الكوري الجنوبي الجديد، بارك يونغ-وو، في مؤتمر صحافي بمقر إقامته في مورسيا الإسبانية وحظي المؤتمر باهتمام إعلامي إسباني كبير على مستوى الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وبعد المؤتمر ببضعة أيام لم تفوّت أكبر الصحف الأوروبية، «ماركا» الإسبانية، اغتنام فرصة بعثة العين في لانوسيا لتجري متابعة حول تحضيرات الفريق شملت مقابلتين مع رئيس البعثة ومدرب الفريق الذي كان يشغل منصب مساعد مدرب برشلونة.

على صعيد آخر، حقق الفريق أول من أمس، الفوز على نادي إنتر سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإسباني، بنتيجة 2-0، وكان شوط اللعب الأول من المباراة قد انتهى بتقدم «الزعيم» على الفريق الإسباني بهدف نظيف وسجل ثنائية العين، الروماني عمير أتزيلي «41» والباراغوياني أليخاندرو كاكو «57».

وفاز في المباراة الودية الثانية التي أقيمت مساء اليوم ذاته على فريق نادي ريسينغ كارتاجينا مار مينور، المنتمي لدوري الدرجة الرابعة الإسباني بهدف دون رد، وأقيمت من 80 دقيقة وفقاً للاتفاق بين الجهازين الفنيين، ووقّع على هدف اللقاء الوحيد المغربي، سفيان رحيمي من ركلة جزاء «57».

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الفريق على راحة لمدة يومين بعد وصولهم إلى مدينة العين عقب اختتام المعسكر أمس، على أن يتجمع الفريق مجدداً لإقامة معسكر داخلي يشهد استمرار الفريق في أداء التدريبات اليومية مع خوض تجارب ودية مع الأندية المحلية.