المنصوري: جهود إدارية وفنية تهدف لعودة الظفرة إلى مكانته المعهودة

أكد نائب رئيس شركة نادي الظفرة لكرة القدم، الدكتور خميس المنصوري، أن إدارة النادي ماضية بتنفيذ جهود إدارية وفنية جديدة لتعزيز الخطوات الرامية لعودة النادي إلى مكانته المعهودة.

وقال إن من بين الخطوات التي يراها مجلس الإدارة مهمة لاستدامة الإنجازات، تطوير قطاع الناشئين، وعودة الجمهور إلى المدرجات، وعودة تدريبات الفريق الأول إلى استاذ حمدان بن زايد في مدينة الظفرة، وإيجاد أجواء نموذجية لتدريبات فرق النادي.

يذكر أن إدارة نادي الظفرة تعاقدت مع المدرب المصري أيمن الرمادي لتدريب الفريق الأول، وستدشن معسكراً تدريبياً في صربيا تمهيداً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن «النادي يحرص على دعم قطاع الناشئين، لذلك سيتم التعاقد مع مدير فني خبير من إحدى الدول المتميزة في كرة القدم، لتأهيل اللاعبين الشباب والناشئين والواعدين، والإشراف على فرق المراحل السنية».

مؤكداً أن عودة التدريبات إلى استاذ حمدان بن زايد في نادي الظفرة ستسهم في خلق أجواء رياضية كروية تمنح اللاعبين روحاً معنوية عالية من خلال التدريب وخوض المنافسات في الملعب نفسها، فضلاً عن أن ذلك يعزز من التواصل بين اللاعبين وجمهور الفريق، بعد أن كانت سابقاً التدريبات في العاصمة أبوظبي، وخوض المباريات في الظفرة.