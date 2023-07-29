9 رياضيين يمثلون الإمارات في النسخة التاسعة من الألعاب الفرنكفونية

تشارك الإمارات ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية في فعاليات النسخة التاسعة من دورة الألعاب الفرنكفونية التي انطلقت، أمس، في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو، بمشاركة 3000 رياضي من 66 دولة، وتستمر حتى السادس من أغسطس، حيث تخوض الإمارات غمار الدورة في ثلاث رياضات، هي «الجودو» و«تنس الطاولة» و«ألعاب القوى» بإجمالي تسعة رياضيين في الألعاب الثلاث.

وتترأس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية المشارك في الحدث المهندسة عزة بنت سليمان، الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، فيما تمت تسمية أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية مديراً للوفد.

ويضم الوفد خمسة رياضيين في ألعاب القوى هم علي البدواوي، وسالم البلوشي، وسلطان عبدالله، ومهرة سالم، وفاطمة البلوشي، كما يخوض منافسات الجودو ثلاثة رياضيين هم خالد رضا، ومنصور جمعة، وسعيد النقبي، فيما يمثل تنس الطاولة رياضي واحد هو محمد محمود.

وأكدت المهندسة عزة بنت سليمان أهمية كتابة فصل جديد من الإنجازات المشرفة لدولة الإمارات في المحافل الرياضية، من خلال مشاركات اللجنة الأولمبية الوطنية على المستويات كافة، وإعلاء راية الوطن أمام العالم بمختلف ثقافاته ولغاته، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة استثمار جميع الأحداث الرياضية في زيادة مستوى صقل خبرة الرياضيين وتحقيق عنصر الاستفادة من كل مشاركة، مع تطبيق استدامة الإنجازات والعمل على جعلها نهجاً متبعاً أمام الرياضيين من أبناء الدولة. وأشارت بنت سليمان إلى أن المشاركة في دورة الألعاب الفرنكفونية جاءت بعد توصية وزارة الخارجية بالحضور في هذا المحفل الرياضي، بما يؤكد مكانة الدولة والحرص على دعوة رياضييها للمشاركة في جميع المناسبات، تطبيقاً لمبادئ الخمسين، لاسيما المبدأ السادس الذي ينص على أن ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة.