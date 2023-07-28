إشبيلية يوافق على انتقال رقيق إلى الجزيرة

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن إشبيلية وافق على عرض الجزيرة للتعاقد مع الهولندي كريم رقيق إلى «فخر أبوظبي» خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «فوتبول إسبانا» أنه بعدما كان رقيق لديه عرض من الاتفاق السعودي، تغيرت وجهته نحو دوري أدنوك للمحترفين بتوصل إشبيلية إلى اتفاق مع الجزيرة على انتقال اللاعب الهولندي إلى «فخر أبوظبي».

وأضافت أن مفاوضات كريم رقيق (28 عاماً) مع الاتفاق توقفت، ما أسهم في تفوق عرض الجزيرة الذي سيدفع ثلاثة ملايين يورو إلى إشبيلية لإتمام الصفقة، إذ من المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي تمهيداً للإعلان الرسمي عن التعاقد معه.

ويمتلك اللاعب الذي خاض أربع مباريات دولية مع منتخب هولندا سيرة ذاتية قوية، إذ نشأ في فرق الناشئين بنادي فينورد ثم انتقل في 2012 إلى فريق تحت 18 سنة في مانشستر سيتي الإنجليزي وتم تصعيده إلى الفريق الأول في العام نفسه، ثم تمت إعارته إلى بورتسموث وبلاكبيرن وأيندهوفن قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى مارسيليا الفرنسي في 2015 مقابل خمسة ملايين يورو، وفي 2017 انضم إلى هيرتا برلين الألماني مقابل 2.5 مليون يورو، وأخيراً استقر في إشبيلية منذ 2020 بعدما انضم إليه مقابل مليوني يورو.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «فوتبول نيوز» البلجيكية أن الجزيرة قدم عرضاً لنادي ستاندارد ليغ لضم القبرصي كونستانتينوس لايفيس، مؤكدة أن النادي البلجيكي لا يمانع رحيل اللاعب إلى «فخر أبوظبي».

وأشارت إلى أن الجزيرة طلب الحصول على خدمات لايفيس لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف يورو.

يذكر أن عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ينتهي مع النادي البلجيكي في يونيو 2024، وأبرز تجاربه كانت مع أولمبياكوس اليوناني في الفترة من 2016 إلى 2018، بينما يلعب في صفوف ستاندارد ليغ منذ 2018 حتى الموسم الماضي.

في المقابل، أكدت صحيفة «فووت ميركاتو» الفرنسية أن الجزيرة قدم عرضاً لنادي ليون لضم الكاميروني كارل إيكامبي بعدما خرج من حسابات النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت الصحيفة إن «فخر أبوظبي» أبدى استعداده لدفع مليوني يورو نظير كسب خدمات الدولي الكاميروني.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً العديد من التجارب الاحترافية، إذ نشأ في فرق الناشئين بنادي باريس إف سي ثم انضم إلى سوشو في 2014 وانتقل إلى أنجيه في 2016، أما تجربته الأولى خارج فرنسا فكانت بانتقاله إلى فياريال الإسباني في 2018 مقابل 18 مليون يورو ولعب موسمين مع «الغواصات» ثم انتقل إلى ليون على سبيل الإعارة في يناير 2020 قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى النادي الفرنسي في يونيو 2020 مقابل 11.5 مليون يورو.

ولعب إيكامبي في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى نادي رين الفرنسي، بينما عقب عودته إلى ليون بعد نهاية الموسم، أصبح مرشحاً لمغادرة الفريق، إذ تلقى أيضاً عرضاً من نادي فنربخشة التركي.

يذكر أن الجزيرة يضم في صفوفه لاعبين أجنبيين فقط هما الوافدان الجديدان، الإسباني أليخاندرو بوزيلو والكونغولي نيسكينز كيبانو، بعدما استغنى «فخر أبوظبي» عن المغربي أشرف بن شرقي والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والصربي ميلوش كوسانوفيتش.