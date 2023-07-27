أحمد جشك سابع صفقات النصر استعداداً للموسم الجديد

أعلن نادي شباب الأهلي، عبر موقعه الرسمي، الموافقة على انتقال اللاعب أحمد جشك (29 عاماً) إلى صفوف النصر، ليصبح جشك رابع الصفقات الجديدة التي يبرمها «العميد» على صعيد اللاعبين المواطنين، والسابع على صعيد الأجانب والمحليين.

ولعب جشك معاراً إلى اتحاد كلباء في الموسمين الماضيين، وأسهم بقوة في المستوى المميز الذي قدمه «النمور» الموسم الماضي لتأمين مقعدٍ لهم في المنطقة الدافئة في دوري (أدنوك) للمحترفين، بإنهاء البطولة في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، بفارق ست نقاط عن النصر في المركز التاسع، مع العلم بأن جشك الذي يمتاز باللعب المهاري، كان ضمن دائرة اهتمام النصر للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي الأخير.

وسجل النصر حضوراً مميزاً في سوق الانتقالات الصيفية، ومن ضمنها التعاقدات الجديدة على صعيد اللاعبين المواطنين، التي استهلت بصفقات انتقال حر، شملت كلاً يوسف العامري القادم من خورفكان، وحارس مرمى مصفوت محمد جمعة، قبل أن يعلن «العميد» عن تعاقده مع اللاعب السابق لناديي العين والجزيرة محمد جمعة، واستكملت بالتعاقد مع أحمد جشك.

كما جددت إدارة «العميد» عقود خمسة لاعبين، هم حارس المرمى عبدالله التميمي، والمدافع حمدان الكمالي، والظهير الأيسر عبدالعزيز صنقور، ولاعب الوسط خالد جلال، والإيفواري عبدالله توري، إضافة إلى استمرار الثنائي الذي انضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، سعود عبدالرزاق القادم من شباب الأهلي بعقد لموسمين، ومحمد برغش القادم من الوحدة.

ويدخل النصر الموسم الجديد بتغييرات عدة، شملت الجهاز الفني، بعد رحيل المدرب السابق الكرواتي غوران توميتش، والتعاقد مع المدرب الصربي غوران خلفاً له، كما تخلى «العميد» عن الثلاثي الأجنبي ريان مينديز، وببنيل ملابا، وتوري، والتي عوضها النصر بصفقات نوعية جديدة، بالتعاقد مع المدافع البرتغالي يوري ميدبيروس، لاعب سبورتينغ براغا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بجانب التعاقد مع الكولومبي كيفين أغوديلو قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي لمدة موسمين، قبل أن يوقع «العميد» مع البرازيلي غوستافو أليكس قادماً من الشارقة، على أن يتم قيده في فئة اللاعب المقيم، والتي قابلها إبقاء النصر على خدمات لاعبين من الموسم الماضي، هما المغربي عادل تاعرابت، والصربي سمير ميميفيتش.

ويبحث النصر مجدداً في الأيام المقبلة لإغلاق ملف المحترفين الأجانب، بعد رحيل الكونغولي سيدريك باكامبو، الذي غادر «غلطة سراي» التركي بعد أقل من شهر على توقيعه مع النصر.

• جشك كان معاراً إلى اتحاد كلباء في الموسمين الماضيين وظهر بمستوى متميز.