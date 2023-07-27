عجمان يتذوق الفوز الأول في معسكر ألمانيا

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان انتصاره الأول في تجاربه الودية خلال معسكره الخارجي في ألمانيا، بفوزه أول من أمس على فريق «إف سي ريدن» الألماني، بثلاثية نظيفة، في ثانية المباريات التي يخوضها «البرتقالي» في معسكره الممتد من 15 الشهر الجاري إلى الثالث من أغسطس المقبل، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وحملت أهداف عجمان الثلاثة توقيع كل من المغربي وليد أزارو، وعبدالله صالح، والبحريني علي مدن، ليعوض «البرتقالي» الخسارة التي تعرض لها الفريق في 18 الشهر الجاري في افتتاح تجاربه الودية بالمعسكر، وجاءت بهدف دون رد أمام «تي إس في كورنبورغ» الألماني.

وحرص مدرب عجمان، البرازيلي كايو زناردي، على استهلال لقاء «إف سي ريدن» بالتشكيلة شبه الأساسية للفريق، قبل أن يجري العديد من التغييرات في الشوط الثاني.

ويستكمل عجمان غداً تجاربه الودية بمواجهة إماراتية خالصة، حين يلتقي فريق الجزيرة الذي يقيم معسكره الخارجي في ألمانيا.

ويسعى الجهاز الفني لـ«البرتقالي» لاستثمار فترة المعسكر في تجهيز الفريق، خصوصاً بعد استقطاب العديد من العناصر الجديدة، التي شملت التعاقد مع المدافع البرتغالي جيانلوكا مونيز، قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة لموسم واحد، والتونسي هيكل الشيخاوي الذي حل بديلاً عن مواطنه فراس العربي المنتقل إلى نادي الشارقة، بجانب التعاقد مع مواطنه الدولي التونسي نادر الغندوري، وسبقت بالتمديد لاستعارة البحريني علي مدن، والكونغولي برستيج مبونغو، إضافة إلى التجديد مايو الماضي للمغربي وليد أزارو لموسمين، فيما اقتصرت تعاقدات «البرتقالي» على صعيد اللاعبين المواطنين على ضم سيف راشد على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من الشارقة.