«موانئ دبي العالمية» شريكاً لكأس رايدر للغولف

أعلنت منظمة كأس رايدر الأوروبية وجولة «بي جي إيه» الأميركية، أمس، عن توقيع اتفاقية جديدة مع موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ستجعل المجموعة الرائدة كمزود لحلول سلاسل التوريد العالمية الشاملة، شريكاً عالمياً لكأس رايدر للغولف، إحدى أعرق وأهم بطولات الغولف في العالم.

وتأسست بطولة كأس رايدر التي تقام كل عامين في عام 1927، وتجمع 12 من أفضل لاعبي الغولف المحترفين من الولايات المتحدة الأميركية وقارة أوروبا لخوض مواجهة ضد بعضهما تحت اسم القارتين. وأصبحت البطولة من أعظم الأحداث الرياضية في العالم، حيث جذبت الملايين من الجماهير حول العالم. وتتطلب كأس رايدر عملية لوجستية معقدة يشارك فيها مئات الشركاء والمقاولين المختلفين، لذلك ستقدم موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) قدراتها الرائدة في هذه الصناعة للمساعدة على تقديم هذا الحدث من خلال ربط الخدمات اللوجستية الذكية بسلاسة وشغف ودقة لعبة الغولف.

وذكر بيان صحافي: «تعزز اتفاقية الشراكة الجديدة هذه مع أكبر مسابقة للغولف روابط موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) القوية مع لعبة الغولف، والقطاع الرياضي بشكل عام، حيث تقوم بمهمة دعم نمو الرياضة في جميع أنحاء العالم من خلال حلولها اللوجستية الذكية. لقد كانت الشريك الرئيس للجولة الرئيسة لمجموعة الجولة الأوروبية، جولة دي بي ورلد، منذ بداية موسم 2022، وشريك البطولة الختامية للموسم بطولة جولة دي بي ورلد في دبي منذ عام 2009».

وفي حديثه عن الشراكة الجديدة، قال رئيس الاتصالات لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) دانيال فان أوترديك: «نحن ملتزمون في موانئ دبي العالمية بدعم نمو الرياضة على مستوى العالم للوصول إلى جماهير وأسواق جديدة من خلال حلولنا اللوجستية الذكية. لقد أصبح كأس رايدر أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، لذلك يسعدنا أن تلعب موانئ دبي العالمية دوراً أساسياً في تقديم ذلك لملايين عشاق الرياضة حول العالم. وبينما تدعم الشراكة كلاً من أهدافنا وعلامتنا التجارية، فإنها تتيح لنا أيضاً عرض شبكتنا اللوجستية العالمية التي تتمتع بموقع فريد لدعم شركاء ومقاولي الفعاليات بطرق تسليم أسرع وأكثر ذكاءً واستدامة».