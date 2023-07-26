دبي البحري يضيف سباقات مستحدثة تواكب عام الاستدامة

أضاف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنشطة جديدة ومستحدثة إلى روزنامة الفعاليات الرياضية البحرية التي ينظمها للمرة الأولى خلال الموسم الرياضي البحري 2022-2023.

وقال النادي في بيان أمس، إن الموسم الرياضي شهد للمرة الأولى العديد من الفعاليات المستحدثة والجديدة التي تواكب إعلان سنة 2023 «عام الاستدامة» تحت شعار «اليوم للغد»، والذي يتضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوّعة تسلط الضوء على تراث الدولة وتدعو إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية.

وأطلق النادي فئة بحرية جديدة هي سباق أجنحة ألواح التزحلق «وينيغ فويل» ضمن منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات -كايت سيرف- التي نظمها النادي للموسم السادس على مياه جزر دبي بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء.

وشهد دبي البحري مع بداية العام الجاري تنظيم فعاليات مجتمعية جديدة ومتنوعة، من بينها منافسات ألواح التجديف (واقف) وقوارب التجديف (كاياك) للسيدات، والتي شهدت مشاركة فاعلة لفريق من نادي دبي للسيدات للمرة الأولى.

ويشهد الموسم الرياضي البحري تنظيم سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، إضافة إلى القوارب الشراعية الحديثة وقوارب التجديف الحديث وألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- وألواح التجديف واقف ومسابقات صيد الأسماك المختلفة.