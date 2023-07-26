مربط دبي يبهر بطولة سوبوت الدولية بجمال خيوله

سجّل إنتاج مربط دبي المحلي للخيول العربية حضوراً عالمياً في ختام بطولة سوبوت الدولية لجمال الخيل العربي 2023، التي أقيمت أول من أمس في بولندا، بتحقيقه ثلاثة ألقاب ذهبية ولقباً فضياً وآخر برونزياً.

وجاء أول ألقاب إنتاج المربط ذهبي بواسطة المهرة «دي غمرة»، وهي من الفحل المقدام دي شخاط ومن الفرس دي غالية، ونال مربط دبي لقبه الذهبي الثاني مع المهرة «الرقيقة دي لين» وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس الجميلة دي مها.

وعمق إنتاج مربط دبي حضوره البطولي بين أفضل الخيول الأصيلة المتنافسة ليمنح اللقب الذهبي الثالث له، لمصلحة مربط لوبوتشنيا للخيول العربية من بولندا الذي أحرز ذهبية الأفراس مع الفرس «دي دوالي» وهي من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي دانات. وانتزع إنتاج المربط نصيبه من المعدن الفضي بوصافة المهرة «دي حناين» خلف المهرة دي لين، وهي من الفحل دي شقران والفرس «دي حنين»، ليمنح مربط الجود السعودي لمالكه محمد جاسم جيدة فضية المهرات بعمر السنة. وأبى إنتاج مربط دبي إلا أن ينتزع البرونز لمصلحة مربط الجود أيضاً مع المهر البطل الجميل «دي وناس» وهو من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي سيدة.