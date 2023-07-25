دبي تستضيف 28 بطولة «ثلجية» دولية ومجتمعية

تنظم دبي 28 حدثاً ثلجياً متنوعاً في قاعة سكي دبي الثلجية في «مول الإمارات»، وتتنوع ما بين بطولات دولية ومجتمعية ومعسكرات تدريبية، وتقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» حتى نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن أجندة دبي الرياضية السنوية التي تشمل مجموعة متنوعة من البطولات، تتيح الفرصة لكل أفراد المجتمع المشاركة في منافسات تحفزهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، إضافة إلى استقطاب نجوم وأبطال من داخل الدولة وخارجها.

وتتضمن قائمة الفعاليات مخيم السيدات للرياضات الثلجية المقام حالياً ويستمر لخمسة أسابيع، و«سباق سكي برو» ومعسكر داليبور سامشال، من الـ24 إلى الـ28 من يوليو الجاري، ويتضمن المعسكر تدريبات الرياضيين المحترفين على سباقات التزلج بانحدار جبال الألب والتزلج بالتعرج العملاق.

ويقيم المنتخب الروسي للتزلج على الجليد معسكراً تدريبياً من الخامس إلى الـ19 من أغسطس المقبل، يليه المعسكر التدريبي لأكاديمية «يونيكيو سنو سبورت» البريطانية المتخصصة في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، وصولاً إلى مرحلة الاحتراف، ويستمر المعسكر من الـ15 إلى الـ25 من أغسطس، ويعقبه معسكر المنتخب الروسي البارالمبي للتزلج على الجليد في أكتوبر.

وخلال أكتوبر المقبل، يقام سباق الرابطة الفرنسية للتزلج على الجليد، والمعسكر التدريبي الدولي للتزلج الحر والتزلج على الألواح الذي ينظمه الاتحاد الدولي للتزلج، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وتعقبه المسابقات الدولية للتزلج الحر والتزلج على الألواح.

كما سيتم تنظيم بطولة كأس آسيا للألعاب البارالمبية الدولية للتزلج على الألواح، وبطولة الإمارات للتزلج الحر، وتقام هذه البطولات في إطار إعداد الرياضيين الوطنيين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتنظم «سكي دبي وريد بل» بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، ومجلس دبي الرياضي، لأول مرة في المنطقة، بطولة «التزلج الحر في الشارع»، الحدث العالمي الذي يقام في نوفمبر ويتنافس فيه المتزلجون على الجليد في مسار ثلجي في أماكن مفتوحة وسط المدينة، ويقام أمام أبرز المعالم السياحية في دبي في موقع قريب من الشاطئ.

وشهدت قاعة «سكي دبي» خلال الأشهر الماضية العديد من الفعاليات، أبرزها سباق دبي للجري الثلجي الذي شارك فيه أكثر من 600 عداء من 55 جنسية من داخل وخارج الدولة، وفعاليات يوجا الثلج للسيدات، والمعسكر الأسترالي الأوروبي للتدريب على سباقات التزلج، إضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى مثل سباقات التزلج الحر، والتزلج على الألواح، ومعسكرات التدريب لطلاب المدارس.

تحدي العوائق الجليدية

ينطلق في سبتمبر المقبل تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج) الذي يتنافس فيه المشاركون لاجتياز 25 عائقاً في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر، ويستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها من الجنسين.

المهرجان العائلي للجري على الجليد

ينظم المهرجان العائلي للجري على الجليد للكبار والصغار سنوياً في سكي دبي خلال ديسمبر ويمتد لمسافة كيلومتر واحد للكبار و400 متر للصغار، وتختتم فعاليات العام بسباقات الجائزة الكبرى للتزلج الحر والتزلج على جبال الألب.