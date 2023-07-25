إيريك: أسلوب شرودر الهجومي يساعدني على التطور مع العين

أكد لاعب فريق العين، البرازيلي إيريك جورجينس، الذي سيخوض موسمه الرابع مع «الزعيم» أن وجود المدرب الهولندي ألفريد شرودر في قيادة الفريق، والمعروف بانتهاج الأسلوب الهجومي يساعده كثيراً وستكون فرصة كبيرة بالنسبة له لتطوير نفسه أكثر مع مدرب قام بعمل رائع مع نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقال إيريك لصحيفة «سبورت بز» البرازيلية، إن النهج الهجومي للمدرب شرودر مناسب للأسلوب الذي يفضله، وأن ذلك سيمنحه مساحة الاندفاع للأمام، موضحاً: «أن وصول مدرب جديد مثل شرودر الذي يتمتع بأسلوب هجومي في اللعب سيساعدني كثيراً، ومنذ اليوم الأول قام بتعليمي الكثير بالفعل».

وإلى جانب الدور الدفاعي، فإن انطلاقات اللاعب الهجومية تشكل خطورة على المنافسين، خصوصاً أنها تظهر أسلوب لعبه الحماسي وعشقه لكسب المواجهات الفردية، ويظهر ذلك في طريقة إيقاف هجمات المنافسين واستخلاص الكرات منهم، كما أنه يقدم أداءً متصاعداً من موسم لآخر وقد سجل في الموسم الماضي ثلاثة أهداف.

وأضاف: «شرودر وطاقمه الفني قاما بعمل رائع في أياكس الهولندي وهذا كان بمثابة دافع كبير لي للبقاء في النادي، لأنني أتطلع للعمل معه وهي فرصة رائعة لمواصلة التطور على أرض الملعب، لقد استخدم عبارة أسعدتني للغاية، قال فيها (دون مجازفة، لا يوجد مجد.. علينا العمل بجد والاستعداد للمباريات بثقة)».

وكان إيريك قد حصل على عرض من أندية برازيلية وأوروبية، على غرار شاختار الأوكراني لكن إدارة العين فضلت الاحتفاظ بخدماته.