الطاهر نائباً للجنة الحكام بمونديال الشطرنج

اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الحكم الدولي الإماراتي سلطان علي الطاهر، مستشار اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للشطرنج، نائباً لرئيس لجنة الحكام في بطولة العالم للفرق للشطرنج السريع، المقررة في مدينة دوسلدورف الألمانية، من 25 إلى 29 أغسطس المقبل.

ويشارك في البطولة أكثر من 50 فريقاً على مستوى العالم، يتقدمهم عدد كبير من اللاعبين المصنفين، منهم أفضل 10 لاعبين في العالم.

وشارك الطاهر، الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، في إدارة العديد من بطولات العالم للشطرنج رئيساً ونائباً للجنة الحكام، باعتباره من حكام الفئة A عالمياً، وهي الفئة التي يتم على أساسها اختيار الحكام لإدارة البطولات العالمية.

وأعرب الطاهر عن سعادته بالثقة الدولية التي تمثل دافعاً ومكسباً كبيرين على المستوى الفني والإداري لرياضة الإمارات، خاصة لعبة الشطرنج من خلال وجود إماراتي في البطولة.

دبي À وام