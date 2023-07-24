صفقات بني ياس الجديدة تظهر في ودية غيوري المجري

شارك الوافدان الجديدان لصفوف بني ياس، الفرنسي يوسف نياكاتي، والألباني تاولانت سيفيري، في المباراة الودية التي خاضها «السماوي» أمام فريق ايتو غيوري المجري، مساء أول من أمس، وانتهت بالتعادل السلبي، وهي التجربة الثالثة للفريق في معسكره الخارجي في المجر.

وكان النادي قد تعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي في صفقة انتقال حر، والذي سجل 36 هدفاً خلال مشواره مع الوحدة والاتحاد والاتفاق السعودي، قبل الانتقال إلى صفوف «السماوي»، في المقابل تعاقد مع تاولانت سيفيري قادماً من فورسكلا بولتافا الأوكراني، وسجل منذ بداية مسيرته 62 هدفاً، وصنع 23.