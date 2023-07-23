العروبة يتعاقد مع 10 لاعبين استعداداً لدوري الدرجة الأولى

أعلن نادي العروبة عن أبرز التعاقدات التي أبرمها في الوقت الحاضر، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

ويُعد نادي العروبة من أبرز الأندية المرشحة للمنافسة في الموسم المقبل للصعود لدوري أدنوك للمحترفين.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن أبرز تعاقداته كانت مع المدرب البرتغالي برونو بيريرا، الذي سبق له التدريب في الدوري البحريني والدوري العماني، إضافة الى أندية أخرى في أوروبا.

وبخصوص اللاعبين نجحت إدارة العروبة في التعاقد مع 10 لاعبين، هم: اللاعب السنغالي محمد ديوب قادماً من نادي غلف إف سي، والذي يُعد ثالث هدافي الموسم الماضي، كما تعاقدت مع الهداف النيجيري نوانيري فيكتور وهو اللاعب

نفسه الذي أسهم في صعود الفريق للمحترفين قبل موسمين، وتعاقد النادي ايضاً مع البرازيلي ليوناردو ياغو، والكاميروني صلاح الدين داميلاري قادماً من نادي مصفوت، والنيجيري يوسف اولاتونجي، ومع اللاعبين المواطنين محمد الشحي، وبلال بدر، وحسن علي، وعبدالله سعيد، وحسن محمد. وكان نادي العروبة قد صعد لدوري المحترفين لأول مرة في الموسم 2020- 2021، قبل أن يعود إلى دوري «الهواة».