رياضيون: قائمة بينتو «خبرة وشباب».. والمطلوب التجانس ومراقبة الدوري

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لخوض معسكر خارجي في النمسا خلال الفترة من الجمعة حتى 10 أغسطس المقبل، في وقت اختار المدرب الجديد البرتغالي باولو بينتو قائمة جديدة ضمت 26 لاعباً في إطار استعداداته لنهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير المقبل بعدما أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت إلى جانبه منتخبات إيران وهونغ كونغ وفلسطين، وكذلك لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبرز في القائمة الجديدة 15 لاعباً من العناصر الشابة هم: بلال يوسف، وأحمد عامر، ويوسف المهيري، وعبدالسلام محمد، وعبدالرحمن صالح، وعبدالله إدريس، علي صالح، وعلي سالمين وخالد الظنحاني، وماجد راشد، وماجد سرور، ويحيى الغساني، ويحيى نادر، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس.

وشهدت القائمة كذلك 11 لاعباً من أصحاب الخبرة بينهم وليد عباس «38 عاماً»، وبندر الأحبابي «33 عاماً»، وعلي مبخوت «32 عاماً»، وغيرهم من العناصر صاحبة الخبرة.

ووصف رياضيون القائمة بأنها مزيج بين عناصر الخبرة والشباب وأن المدرب اعتمد على الوجوه نفسها التي شاركت مع المنتخب أخيراً من واقع متابعاته لمباريات المنتخب الأخيرة، وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن القائمة التي اختارها المدرب تعد مبدئية بهدف التعرف على اللاعبين عن قرب من خلال المعسكر الخارجي، مشيرين إلى أنها ضمت أفضل العناصر من اللاعبين في دوري المحترفين، وأن بينتو ضم بعض اللاعبين في القائمة ببعض المراكز إلى حين إيجاد البدلاء المناسبين من خلال مباريات دوري الموسم الجديد.

قائمة مبدئية

ويرى مدرب المنتخب الوطني وفريق حتا السابق الدكتور عبدالله مسفر أن القائمة ورغم أنها مبدئية لكنها ضمت أفضل العناصر، مشيراً إلى أن المدرب اعتمد على القائمة السابقة من واقع مشاهدته للمباريات الأخيرة للمنتخب.

وأضاف مسفر«المدرب بينتو أعلن أنه بعد الجولة الثانية للدوري ستتم مراجعة القائمة كون أن بعض المراكز تحتاج إلى تدعيم لذلك فإن المدرب يستخدم العناصر الموجودة حالياً إلى حين إيجاد البديل».

وتمنى مسفر التوفيق للمنتخب وللمدرب الجديد، مشيراً إلى أنه يأمل في أن تكون المرحلة القادمة مرحلة جيدة لكرة الإمارات من خلال رؤية المنتخب وهو يظهر بمستوى أفضل من السابق.

بين الخبرة والشباب

من جهته، أكد الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد أن القائمة ضمت عدداً من الوجوه الشابة والعناصر صغيرة السن ومزجت بين عناصر الخبرة والشباب.

وقال عبدالرحمن محمد: «إن القائمة الجديدة التي اختارها بينتو تعد جديدة لكن المطلوب من اللاعبين التعاون مع بينتو لكي يستفيدوا من خبرته كمدرب لديه قدرات في التعامل مع المنتخبات كونه سبق له تدريب منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية لكن أهم شيء أن يستوعب اللاعبون فكر المدرب في المرحلة المقبلة».

وأشار عبدالرحمن محمد إلى أن «المعسكر فرصة للمدرب للتعرف على اللاعبين، وكذلك أن يتعرف اللاعبون على عقلية المدرب وماذا يريد منهم»، مؤكداً أن «هناك بعض العناصر كانت تستحق الاختيار للمنتخب من بينهم لاعب اتحاد كلباء سلطان عادل».

عناصر جيدة

بدوره، وصف وكيل اللاعبين وليد الشامسي القائمة بالجيدة، وأنها تضم أفضل العناصر الموجودة والمتاحة في الساحة حالياً، معتبراً أن اللاعبين أن الذين تم اختيارهم بحاجة إلى إعداد جيد وإلى تجانس بشكل أفضل، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين يمكن مع المدرب الجديد البرتغالي بينتو أن يحدثوا الفارق المطلوب من خلال الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من اللاعبين مواليد الدولة وكذلك اللاعبون الحاصلون على جنسية الدولة بما يعود بالفائدة على كرة الإمارات في المرحلة المقبلة.

وشدد وليد الشامسي على ضرورة الاستفادة كذلك من العناصر التي يمكن أن تبرز بشكل جيد خلال الفترة المقبلة مع انطلاقة الدوري.

القائمة الجديدة للمنتخب

خالد عيسى، وعلي خصيف، وعادل الحوسني، ووليد عباس، وشاهين عبدالرحمن، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعبدالسلام محمد، ويوسف المهيري، والحسن صالح، وعبدالله إدريس، وعبدالرحمن صالح، وبندر الأحبابي، وخالد الظنحاني، وعلي سالمين، ويحيى نادر، وبلال يوسف، وماجد راشد، وأحمد برمان، وماجد سرور، وفابيو دي ليما، ويحيى الغساني، وعلي صالح، وكايو كانيدو، وعلي مبخوت، وأحمد عامر.