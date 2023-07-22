الأحبابي: مغادرة العين أصعب اللحظات.. وحققت حلمي بالعودة

كشف قائد فريق العين، الدولي بندر الأحبابي أن أصعب اللحظات في مسيرته كانت حينما قرر النادي إعارته لصفوف الظفرة في 2012 وأنه لم يستوعب الأمر في البداية ولكنه تمالك نفسه واستطاع أن يثبت نفسه عقب مشواره مع «فارس الظفرة» وبني ياس قبل أن يعود مجدداً لصفوف «الزعيم» ويتدرج معه حتى ارتدى شارة الكابتن. وقال الأحبابي في لقاء مع المركز الإعلامي لنادي العين: «كان قراراً صعباً وليس سهلاً عندما تم إبلاغي وقتها بالانتقال إلى نادٍ آخر وهو من أصعب اللحظات التي تملكني وقتها شعور بالحزن ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني لم استوعب الأمر ولكنني في تلك اللحظة حددت أهدافي وحرصت على إظهار أفضل ما لدي من أجل العودة مرة أخرى لارتداء قميص العين والدفاع عن شعاره».

وأكد أن العودة لنادي العين في 2016 كانت حلماً كبيراً بالنسبة له، وقال: «من الصعب وصف شعوري عندما وصلني الاتصال بالعودة مجدداً إلى نادي العين، فأحسست وقتها بأنني حققت حلمي الكبير ولم أتردد أو أفكر للحظة في العودة مجدداً إلى العين، لأنني ابن الأكاديمية وأعرف قيمة المكان الذي سأعود إليه فهو بيتي الكبير».

ولفت قائد «البنفسجي» إلى أن اللاعبين الصاعدين من أكاديمية نادي العين لكرة القدم، إلى صفوف الفريق الأول مؤهلون للنجاح ومتابعة المشوار في الدفاع عن شعار النادي، لأنهم متشبعون بالثقافة العيناوية التي تتأسس على عقلية احترافية وحصد الألقاب، وقال: «باحتكاكهم مع لاعبي الفريق الأول من مواطنين وأجانب يتعلمون الكثير».

وحول الأجواء في معسكر إسبانيا الذي يقيمه الفريق حالياً تحضيراً للموسم الجديد، قال: «الأجواء رائعة للغاية وروح الأسرة حاضرة بين الجميع والجهود مبذولة من كل أعضاء البعثة الجاهزين، إداري وفني وطاقم طبي وفريق دعم لوجستي ولاعبين، وكل المتطلبات متوفرة وقال: «ندرك جيداً أننا مقبلون على موسم غير سهل ولدينا مدرب عالمي وصاحب قدرات تدريبية عالية وخبرة كبيرة ونسأل الله أن نوفق في تحقيق طموحات فريقنا وإسعاد جمهورنا». وشدد بندر الأحبابي على أهمية جميع المسابقات التي تنتظر الفريق ومن بينها العودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وقال: «الآسيوية ليست كالمسابقات المحلية والجميع يعملون من أجل هدف واحد وأنا على ثقة إذا سألتم أي فريق كرة قدم في آسيا عن العين ستجده يعرف جيداً قيمة ومكانة النادي نحن ندرك جيداً ما المطلوب منا في تمثيل الوطن بصورة مشرفة كما أننا نعشق مثل تلك التحديات والمسابقات الكبيرة». وأضاف: «ستجدون فريقاً على قدر المسؤولية والتحدي ونحن مطالبون بالاجتهاد وثقتنا في بعضنا البعض كبيرة كمنظومة فريق مؤلف من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير لتقديم ما يتسق مع تطلعات ودعم شيوخنا ويسعد جماهيرنا».