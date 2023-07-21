«تحدي كلباء» لكرة الصالات غداً بمشاركة 8 فرق

ينظم نادي اتحاد كلباء، غداً، بطولة «تحدي كلباء» لكرة قدم الصالات، بإشراف اللجنة التنفيذية للصالات، في القاعة الرياضية للنادي، بمشاركة ثمانية فرق.

وتقام المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة بطريقة التجمع ليومين، حيث تم تقسيم الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين.

من جهته، قال الأمين العام للنادي رئيس اللجنة المنظمة عبدالرحمن إبراهيم، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الهدف من البطولة استكشاف لاعبين جدد، خصوصاً من المواطنين، لضمهم للفريق الأول للنادي ولفريق الرديف تمهيداً للمشاركة في منافسات الموسم المقبل للصالات».

وأضاف: «يعتبر نادي اتحاد كلباء من الأندية المعروفة والقوية في كرة الصالات الإماراتية، ونحن داعمين أساسيين لديمومة ونجاح كرة الصالات في الدولة، ويأتي تنظيم هذه البطولة لتعزيز مكانة كرة الصالات كهدف، ولدينا توجهات فنية وأخرى لاستقطاب الجمهور للنادي للاستمتاع بالمنافسات».