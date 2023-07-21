زاناردي يجرب كل لاعبي عجمان في «الودية» الأولى

خسر عجمان أولى تجاربه الودية الأربع في معسكره الخارجي في ألمانيا، استعداداً للموسم الكروي الجديد، بالهزيمة أمام «تي إس في كورنبورغ» الألماني بهدف دون رد، في مباراة أقيمت أول من أمس، دفع خلالها مدرب «البرتقالي»، البرازيلي كايو زاناردي، بتشكيلتين مختلفتين، وحرص على مشاركة جميع اللاعبين فيها.

ونجح عجمان في الخروج متعادلاً خلال مجريات الشوط الأول، قبل أن تتلقى شباك «البرتقالي» خلال مجريات الشوط الثاني هدف المباراة الوحيد.

ومن المقرر أن يخوض عجمان، ثلاث تجارب ودية أخرى في معسكر ألمانيا، قبل العودة إلى الإمارات في الثالث من أغسطس المقبل، على أن يخوض تجربة ودية محلية في المراحل الأخيرة استعداداً لضربة بداية دوري (أدنوك) للمحترفين في 18 أغسطس المقبل، التي يلتقي فيها «البرتقالي» في الجولة الافتتاحية حامل اللقب فريق شباب الأهلي.

يذكر أن عجمان استهلّ مطلع يوليو الجاري تجمعه الداخلي، تمهيداً لمغادرته إلى معسكر ألمانيا، تحت قيادة مدربه الجديد البرازيلي كايو زاناردي، ويسعى الجهاز الفني لـ«البرتقالي» استثمار فترة المعسكر في تجهيز الفريق، خاصة بعد استقطاب العديد من العناصر الجديدة، شملت، التعاقد مع المدافع البرتغالي جيانلوكا مونيز، قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة لموسم واحد، والتونسي هيكل الشيخاوي الذي حل بديلاً عن مواطنه فراس العربي المنتقل إلى نادي الشارقة، بجانب التعاقد مع مواطنه الدولي التونسي نادر الغندوري، وسبقت بالتمديد لاستعارة البحريني علي مدن، والكونغولي برستيج مبونغو، بالإضافة إلى التجديد مايو الماضي للمغربي وليد أزارو لموسمين، فيما اقتصرت تعاقدات «البرتقالي» على صعيد اللاعبين المواطنين، بضم سيف راشد على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من الشارقة.