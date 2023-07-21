بينتو يعلن قائمة المنتخب.. ويزور معسكرات الأندية في أوروبا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، أسماء 26 لاعباً في قائمة الأبيض استعداداً للمعسكر الخارجي في النمسا، المقرر خلال الفترة من 28 الجاري إلى العاشر من أغسطس المقبل، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمها نهائيات كأس آسيا في قطر في يناير المقبل، وتصفيات كأس العالم 2026.

وتعد القائمة الأولى في عهد المدير الفني الجديد للمنتخب باولو بينتو، بعد تعاقد اتحاد الكرة معه أخيراً لتولي المهمة خلفاً للمدرب السابق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وضمت القائمة اللاعبين: خالد عيسى، علي خصيف، عادل الحوسني، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبدالسلام محمد، يوسف المهيري، الحسن صالح، عبدالله إدريس، عبدالرحمن صالح، بندر الأحبابي، خالد الظنحاني، علي سالمين، يحيى نادر، بلال يوسف، ماجد راشد، أحمد برمان، ماجد سرور، فابيو دي ليما، يحيى الغساني، علي صالح، كايو كانيدو، علي مبخوت وأحمد عامر.

من جهته، أكد مدير المنتخب الوطني، ياسر سالم، أن المدرب المنتخب بينتو، بدأ زيارات للمعسكرات الخارجية للأندية في أوروبا، في إطار حرصه على التعرف إلى لاعبي الأندية عن قرب، وبشكل أكثر، مشيراً إلى أن كل الترتيبات قد اكتملت لإقامة المعسكر الخارجي المرتقب للمنتخب في النمسا، في حين سيبدأ المنتخب تمارينه في 29 من الشهر نفسه، وذلك ضمن برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وقال ياسر سالم لـ«الإمارات اليوم»: «إن الهدف من زيارات المدرب بينتو لمعسكرات الأندية الخارجية في أوروبا هو مشاهدة المباريات الودية لهذه الأندية، والتعرف إلى اللاعبين، بجانب الالتقاء بمدربي هذه الأندية والتحدث معهم».

وأضاف ياسر سالم: «هناك جدول متكامل لمدرب المنتخب بينتو بشأن زياراته لمعسكرات الأندية الخارجية، وذلك حسب المباريات الودية المقررة لهذه الفرق».

وسيلعب المنتخب في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير المقبل، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد تعاقد في التاسع من الشهر الجاري مع بينتو (54 عاماً) لتولي تدريب المنتخب لمدة ثلاث سنوات حتى 2026، لقيادة المنتخب في نهائيات كأس آسيا في قطر، وتصفيات كأس العالم 2026. وتنتظر الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب بينتو الذي كان تدريب منتخب كوريا الجنوبية محطته الأخيرة، مهمة صعبة، تتمثل في إعادة «الأبيض» إلى الواجهة من جديد، في أعقاب التراجع الذي شهدته مسيرة المنتخب في الفترة الماضية، التي كان آخرها المشاركة في كأس الخليج 25 في العراق. وأشار مدير المنتخب إلى أن اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب سيلتحقون مباشرة بمعسكر المنتخب في النمسا من خلال معسكرات أنديتهم في أوروبا.

وأوضح ياسر سالم: «بعد عودة المنتخب من معسكر النمسا، سيقوم المدرب كذلك بمتابعة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، تمهيداً لاختيار القائمة الخاصة بالمعسكر المرتقب خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 13 سبتمبر المقبلين، الذي سيقام خلال أيام (فيفا)، وسيخوض خلاله المنتخب مباريات ودية، وسيتابع المدرب كل الأمور بنفسه، وسيقوم باختيار اللاعبين حسب مشاهداته».

وأشار مدير المنتخب إلى أن الكل في المنظومة الخاصة بالمنتخب سيقوم بالعمل الذي يليه على أكمل وجه، مؤكداً أنهم في الجهاز الإداري للمنتخب حريصون على توفير كل الجوانب الخاصة بالعمل الإداري واللوجيستي للمنتخب، مشيراً إلى أنهم بدأوا بالفعل في هذه الأمور. وشدد ياسر سالم على أن الهدف الأساسي من معسكر النمسا هو تعرف المدرب بينتو إلى قدرات اللاعبين مباشرة عن قرب.

• 30 لاعباً في قائمة المنتخب التي سيعلنها المدرب الجديد بينتو.