«أبيض الشاطئية» إلى روسيا للمشاركة في «كأس الأمم»

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، أمس، إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الودية التي تنطلق غداً، بمشاركة منتخبات الإمارات وروسيا وإيران والسنغال.

وتضم قائمة بعثة المنتخب 20 لاعباً هم: محمد الجسمي، وحميد جمال، وسعيد عيد، وسلطان إسماعيل، وعبدالله دهقاني، وكمال علي، وهيثم الكعبي، وكمال علي، وهشام منتصر، وعلي محمد، وعبدالله عباس، وأحمد ملاحي، وحميد المراشدة، ومصعب عمر، ووليد بشر، وأحمد بشر، وعبدالله البوم، وراشد عيد، وعباس علي، وإبراهيم الشامسي، وسيف الجلاف. ويبدأ المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب روسيا بعد غد، ثم يواجه منتخبي إيران والسنغال يومي السبت والأحد على التوالي.