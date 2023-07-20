الرزوقي يحتفظ برئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه بـ «أصوات كاملة»

احتفظ رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الروزقي، برئاسة الاتحاد الآسيوي لولاية ثانية، تمتد لأربع سنوات حتى عام 2027.

وجاء تجديد الثقة للرزوقي لدورة ثانية، بحصوله على كامل أصوات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي (الكونغرس)، التي عقدت أمس، على هامش بطولة (آسيا للكبار) المقامة في مدينة ملاكا الماليزية التي تنطلق غداً، وتمتد حتى 23 يوليو الجاري.

وكان الرزوقي قد تسلم رئاسة الاتحاد الآسيوي باكتساح كامل أيضاً في انتخابات الاتحاد الآسيوي، التي جرت في يونيو من عام 2019، بإجمالي 39 من أصل 39 صوتاً، بعدما أقصى الرئيس السابق تشانع جونغ هيو، من الصين تايبيه، الذي سيطر على الاتحاد القاري لأكثر من ربع قرن، ما بين منصبي الأمين العام والرئيس.