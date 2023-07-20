منتخب «أصحاب الهمم» يعود من باريس مكللاً بإنجاز القايد

حظيت بعثة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، باستقبال حافل، أمس، لدى عودتها أرض الدولة، مكللة بإنجاز فضيتي البطل البارالمبي محمد القايد، في سباقي 400 و800 متر، في بطولة العالم في باريس، التي أسدل الستار عنها مساء الإثنين الماضي.

وحضر مراسم استقبال بعثة المنتخب، كل من الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ذبيان المهيري، وأعضاء اللجنة الدكتور عبدالرزاق بني رشيد وجمعة النعيمي.

وتمثلت بعثة «فرسان الإرادة» بجانب البطل البارالمبي القايد، في: ذكرى الكعبي، ونورة الكتبي، وسارة الجنيبي، ومريم الزيودي، ومريم المطروشي، وأحمد نواد، ومحمد الكعبي، وبدر الحوسني، وإنصاف النعيمي، وأحمد الحوسني.

وهنأ الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ذبيان سالم المهيري، أعضاء البعثة، وجميع من أسهم في الإنجاز، من الجهازين الإداري والفني، في الحصول على الميداليتين الفضيتين في بطولة العالم لألعاب القوى، عبر البطل البارالمبي محمد القايد، وتأهله المباشر لدورة الألعاب البارالمبية الصيفية في باريس 2024 على صعيدي سباقي 400 و800 متر مضمار. وأكد المهيري، أنّ أهميّة الإنجاز، في بطولة تعد الأقوى على المستوى العالمي، بجانب تحقيق العديد من لاعبي ولاعبات المنتخب، أرقاماً جديدة، في بعثة ضمت ست لاعبات وخمسة لاعبين.

وقال المهيري في تصريحات صحافية: «إن الإنجاز في بطولة العالم، جاء قبل انطلاق دورة الألعاب الآسيوية في الصين في مدينة (هانغزو) بجانب استحقاقات بطولات العالم المقبلة».

وأشار المهيري إلى الحصول على ميداليتين فضيتين، أو الوصول إلى أرقام مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، ثمرة إعداد كبير للاعبين من خلال قائمة المعسكرات الداخلية والخارجية.

بدوره، أعرب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، عن سعادة جميع أعضاء اللجنة، باستقبال بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى، نظراً لما حققه اللاعبين في باريس، ووصولهم لأرقام مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وقال بني رشيد، إن: «ما تحقق في بطولة العالم لألعاب القوى، يؤكّد المكانة العالميّة المتميّزة لرياضات أصحاب الهمم في دولة الإمارات»، موضحاً: «أن أبطال الإمارات أصحبوا في مصاف رياضيي الدول المتقدمة على صعيد رياضات أصحاب الهمم، لما يحققونه في مشاركاتهم في البطولات الكبرى، على غرار دورة الألعاب البارالمبية السباقة في طوكيو».

وكان المنتخب الوطني لألعاب القوى مشاركاً في بطولة العالم لألعاب القوى بالعاصمة الفرنسيّة باريس، التي أقيمت في الفترة من 9 إلى 17 من يوليو الجاري، حقق خلالها أبطال الوطن من أصحاب الهمم ميداليتين فضيّتين عن طريق البطل محمد الحمادي في سباقي 400 و800م لفئة T34 ممّا مكّنه من التأهل المباشر إلى دورة الألعاب البارالمبية الصيفية المقبلة «باريس 2024»، كما حققت البطلة ذكرى الكعبي رقماً آسيوياً جديداً في «رمي الصولجان» في ظهور لافت وقوي لمنتخبنا الوطني لألعاب القوى في البطولة العالميّة.

بعثة «فرسان الإرادة»:

محمد القايد، ذكرى الكعبي، نورة الكتبي، سارة الجنيبي، مريم الزيودي، مريم المطروشي، أحمد نواد، محمد الكعبي، وبدر الحوسني، إنصاف النعيمي، وأحمد الحوسني.