منتخب التنس يستعد لكأس ديفيز في تركيا أكتوبر المقبل

أعلن اتحاد التنس مشاركة المنتخب الوطني للتنس في كأس ديفيز، ضمن المجموعة الرابعة التي ستقام في تركيا بالنصف الثاني من أكتوبر المقبل.

ويشرف على المنتخبات الوطنية عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات محمود البلوشي، ويقودها المدرب المواطن محمود نادر.

ويشارك في المنافسات المرتقبة ثمانية منتخبات، هي: الإمارات والكويت وسورية والعراق وسنغافورة وقيرغيزستان وتركمانستان وغوام وتركيا.

وقال رئيس لجنة المنتخبات محمود البلوشي في تصريحات صحافية: «تم اعتماد إقامة معسكرين داخلي في دبي، وآخر خارجي في تركيا استعداداً للمنافسات، ونعمل على توفير جميع سبل الاستعداد للبطولة تمهيداً ليكون لاعبو المنتخب بالجاهزية الكاملة لتحقيق النتائج المرجوة، خصوصاً أن البطولة ستكون قوية».